WhatsApp è probabilmente l’app di messaggistica più usata in Italia, e tra i vantaggi di questa piattaforma, l’esistenza non solo di app specifiche per il telefono, ma anche app dedicate da scaricare sul computer (macOS e Windows) e un’applicazione basata su browser (WhatsApp Web) utilizzabile da Safari, Firefox, Google Chrome, ecc.

Al primo accesso basta collegare i dispositivi (inquadrando con il telefono, dalla sezione Impostazioni > Collega Dispositivo) quando richiesto il QR code che appare sullo schermo del computer.

WhatsApp Web e Desktop sono estensioni per il computer dell’account WhatsApp sul proprio telefono. I messaggi inviati e ricevuti vengono sincronizzati tra il telefono e il computer e possono essere visualizzati su entrambi i dispositivi.

Come proteggere WhatsApp Web con una password?

Se usate un unico account sul computer e condividete quest’ultimo con più persone, può essere utile proteggere WhatsApp Web da occhi indiscreti, impostando la richiesta di password all’avvio del sito web dedicato. Ecco come procedere

1) Collegatevi al sito Whatsapp web (https://web.whatsapp.com) come di consueto.

2) Se avete già abbinato browser e telefono, appare l’elenco degli ultimi messaggi scambiati. Fate click in alto a sinistra sull’icona con i tre puntini verticali, selezionate “Impostazioni” e da qui la voce “Privacy”

3) Fate click sulla voce “Blocco schermo” e barrate l’opzione “Blocco schermo”: quando quest’ultima è attiva bisognerà inserire la password scelta per sbloccare l’accesso a Whataspp.

Se il blocco schermo è attivo, non vengono visualizzate notifiche.

La password deve avere da 6 a 128 caratteri e può contenere solo lettere, numeri e punteggiatura comune.

Dopo avere indicato la password, tutte le volte che si cerca di accedere a Whatsapp web sarà richiesto l’inserimento di una password.

Su macitynet trovate centinaia di Tutorial dedicati a Mac, iPad e iPhone, Apple Watch web e social. Partite da questa pagina per scoprirli tutti, anche divisi per piattaforma.