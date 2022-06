Apple mostra come usare Keynote per realizzare schizzi creativi e animati

Keynote non è solo un’app per presentazioni ma può servire per molto altro. Lo dimostra Apple in un filmato di quasi sette minuti (parte della serie “Creative Projects”) che mostra la possibilità di usare Keynote per scopi creativi, realizzando immagini che sono frutto di montaggi che combinano foto, forme e testi.

Nel filmato si vedono l’artista Quentin Jones, nota per i suoi brevi video surrealisti, e Anthony, un Creative Pro dell’Apple Store Carnegie Library, offrire vari suggerimenti su come iniziare e realizzare particolari e curiose immagini, partendo da foto ed altri elementi e usare Keynote per rimuovere sfondi, ritagliare elementi, aggiungere testi, ecc.

Keynote consente di partire da un layout anche vuoto, aggiungendo oggetti come caselle di testo, tabelle, grafici, forme e file multimediali (immagini, audio e filmati); è possibile sovrapporre gli oggetti, ridimensionarli, modificare l’aspetto di un oggetto modificandone singoli attributi come il colore di riempimento, il bordo, l’ombreggiatura e altro ancora; si possono sovrapporre gli oggetti, ridimensionarli o nidificarli in modo che vengano visualizzati in linea con il testo all’interno di una casella di testo o forma. È possibile modificare l’aspetto di un oggetto modificandone singoli attributi come il colore di riempimento, il bordo, l’ombreggiatura e altro ancora.

Non manca la possibilità di aggiungere effetti o animazioni; ad esempio, aggiungere una transizione per fare in modo che ogni diapositiva si dissolva nella successiva o fare rimbalzare le parole di un titolo sulla diapositiva. Transizioni come “Spostamento magico” permette di creare l’effetto degli oggetti in movimento dalle rispettive posizioni su una diapositiva, alle nuove posizioni sulla successiva diapositiva, quando si riproduce la presentazione.

Apple ha recentemente aggiornato Keynote per Mac e iPad, integrando novità quali la possibilità di aggiungi accattivanti effetti di movimento alla presentazione con gli sfondi dinamici che si muovono di continuo mentre si passi da una diapositiva all’altra, selezionare nuovi temi con sfondi dinamici e altro ancora.