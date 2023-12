Come utilizzare più timer contemporaneamente su iOS 17

Sembra incredibile, eppure a sedici anni dal primo iPhone, è soltanto grazie a iOS 17 che si possono far partire due o più timer contemporaneamente. Se non avete ancora installato iOS 17 provate voi stessi: per quanto banale possa sembrare, in qualsiasi altra versione del sistema operativo infatti iPhone può gestirli soltanto uno alla volta.

Come creare un timer

Innanzitutto (e per fortuna) la creazione del timer resta la stessa di sempre. Vi basta:

Aprire l’app Orologio

Cliccare sulla scheda Timer

Selezionate la durata

(Facoltativo) Assegnategli un nome dalla sezione chiamata Etichetta

dalla sezione chiamata Etichetta (Facoltativo) Personalizzate il suono che sarà avviato allo stop: per impostazione predefinita partirà quello denominato Radar

che sarà avviato allo stop: per impostazione predefinita partirà quello denominato Radar Cliccate su Avvia

Cosa c’è di nuovo

Fatto. A questo punto il primo timer è partito, ma con iOS 17 rimane attivo il tasto (+) in alto a destra. Questo significa che potete aggiungere un altro Timer. E un altro ancora. E ancora, apparentemente all’infinito, in base alle esigenze del momento.

Si tratta di un piccolo ma fondamentale miglioramento, ad esempio per chi sta preparando il pranzo o la cena e ha bisogno di tenere traccia dei tempi di cottura di più pietanze contemporaneamente (chiariamolo: si poteva fare anche prima, ma servivano app di terze parti, invece ora è già tutto dentro iPhone grazie a iOS 17).

La sezione Timer memorizza anche quelli avviati in precedenza, così da poterli eventualmente riattivare anche nei giorni successivi senza doverli configurare ogni volta (utile, ad esempio, per i tempi di cottura dei vari formati di pasta utilizzati più di frequente).

Facciamo notare però che soltanto quattro dei timer più prossimi alla scadenza saranno mostrati nella Schermata di Blocco; ma ciò non toglie che è possibile farne partire contemporaneamente anche 10, 20 o più.

