Le migliori tastiere per iPhone del 2023

Quali sono le migliori tastiere per iPhone? Sebbene la tastiera virtuale dell’iPhone sia migliorata nel corso del tempo, anche grazie all’apertura di Apple verso tastiere di terze parti, è innegabile che il comfort di u na tastiera fisica sia impareggiabile. In questo articolo vi mostriamo come usare al meglio la tastiera Apple, ma se ancora non siete convinti potreste dare una occhiata al nostro articolo che vi parla delle migliori tastiere che potrete ottenere usando applicazioni specifiche, capaci di potenziarne il funzionamento. Ma se poi alla fine il vostro obbiettivo è scrivere velocemente, allora la soluzione è una tastiera hardware, simile alle tastiere per Mac, o per iPad. In realtà non c’è grande differenza ad una tastiera per iPad e una per iPhone né funzionalmente né dal punto di vista dello spirito per cui vengono adottate. Usare una tastiere per un dispositivo mobile serve ad usarlo più facilmente e a scrivere più velocemente.

La forma, la funzione e il supporto delle tastiere per iPhone

Rimandiamo al nostro precedente articolo per quanto riguarda le differenze tra tastiera meccanica e a a membrana, per la possibilità di scegliere differenti layout e per i consigli sulla convenienza di una tastiera wireless o con filo. Per quel che concerne il settore delle tastiere per iPhone, la scelta ricade principalmente su periferiche che sussistono da sole. A differenza di quelle per iPad, dove esistono anche cover tastiera, è difficile, se non impossibile, trovare sul mercato una cover per iPhone che inglobi anche una tastiera. In passato qualcuno ci ha anche provato, ma non ci sono stati molti emuli di questa soluzione che aumenta il peso e lo spessore del telefono e questo in maniera semi-parmanente. Del resto una cover tastiera per iPhone avrebbe tasti di dimensioni così minute da renderla anche poco pratica

Tipi di connessione

Per questo la scelta deve cadere su tastiere standalone Bluetooth. Non esistono, come accade per i modelli Pro dei tablet della Mela le cover con Smart Connector, proprio perché tale connettore è totalmente assente su iPhone. In passato si era parlato della possibilità che Apple implementasse lo smart connector sul telefono, ma a quanto pare deve averci rinunciato, oppure essere stato un rumor infondato. Almeno per ora.

Facciamo luce

Così come accade per iPad, ma anche per qualsiasi altro tablet, o anche su Mac, quando si sceglie una tastiera per iPhone massima importanza potrebbe avere la retroilluminazione. Questo perché, è facile pensare, ci si ritroverà a scrivere in totale mobilità, ad esempio su mezzi di trasporto, o comunque in orari serali, dove difficilmente ci sarà una fonte di illuminazione così forte da rendere ben visibili i tasti: il piccolo schermo dell’iPhone non sarebbe in grado di illuminare la tastiera. Ragion per la quale potrebbe essere consigliabile l’acquisto di una tastiera con tasti retro illuminati.

Le migliori tastiere per iPhone

Scegliere la migliore tastiera per iPhone dipende ovviamente anche dall’uso che se ne farà. Un uso leggerlo sposta verso prodotti low cost, se la si vuole universale, meglio guardare a quelle che hanno specifiche opzioni per essere collegate contemporaneamente a dispositivi di vario tipo, computer, tablet o smartphone (il passaggio da uno all’altro si controlla con un interruttore). Infine tenete anche conto di aspetti come la compatibilità “nativa” con i dispositivi Apple: in genere tutte le tastiere Bluetooth funzionano con iPhone, ma solo alcune hanno tasti specifici che richiamano il copia e incolla, il volume o il ritorno allo schermo iniziale. Qui di seguito vediamo quelle che secondo noi, sono quelle maggiormente consigliabili: l’elenco è in costante evoluzione e viene aggiornato, ma mano che si presentano novità di rilievo.

LOGITECH Keys-To-Go

La prima tastiera che ci sentiamo di consigliare, presente anche nella lista delle migliori tastiere per iPad, è quella che Logitech chiama Keys-to-go. E’ vero che le dimensioni sembrano essere studiate appositamente per un iPad, ma la tastiera funziona egregiamente anche su Android e iPhone. Disponibile in diverse colorazioni, anche in uno sgargiante rosso, si tratta di una tastiera Bluetooth standalone, quindi non legata a stand o cover, dalle dimensioni piuttosto contenute, pari a 137 x 242 mm x 6 mm, con un peso di 180 grammi. Lo spessore è davvero minimo, quindi un ingombro contenuto, adatta da mettere all’interno di qualsiasi zaino o borsone. Dispone di una batteria integrata, che non solo promette un’autonomia fino a tre mesi con una singola ricarica, ma che non grava in alcun modo su quella dell’iPhone.

Logitech K380

Se state cercando una tastiera Bluetooth per scrivere contemporaneamente su tre dispositivi diversi, inclusi iPhone e iPad, probabilmente la Logitech K380 è quello che fa per voi. Questa tastiera, provata qui da Macitynet, permette di passare dall’uno all’altro attraverso la pressione di un pulsante indipendentemente dalla piattaforma su cui operano, quindi è praticamente perfetta per qualsiasi utente.

Immaginate di voler lavorare al Mac o PC, ma di voler mandare un SMS dallo smartphone: sarà sufficiente premere il tasto Easy-Switch per rispondere sul telefono senza dover abbandonare la tastiera, con tutti i vantaggi che ne conseguono nel digitare su una tastiera fisica. E’ universale e può essere abbinata tramite Bluetooth, sia che si utilizzi una piattaforma Windows, Mac o Chrome OS, oppure uno smartphone o un tablet con sistemi operativi Android o iOS.

Su Amazon costa in offerta 29,99euro e proprio per questo è una delle tastiere che più vi consigliamo se volete abbinarla anche ad iPhone o a un qualsiasi altro dispositivo mobile.

MX Keys Mini

Si tratta, probabilmente, di una delle tastiere più in diretta competizione con la Magic Keyboard di Apple. Parliamo di una tastiera lunga 29,6 centimetri, larga 13,2 e spessa appena 2,1 centimetri, dunque particolarmente portatile e adatta all’utilizzo con iPhone e iPad. Questa tastiera funziona a batteria, ma include anche il cavo USB-C per ricaricarla o anche soltanto tenerla accesa durante la digitazione. E’ dotata di sensori di vicinanza che rilevano la posizione delle mani illuminando i tasti nel momento in cui le dita si avvicinano e la luminosità è regolata dalle condizioni di luce dell’ambiente in cui si trova o si spegne totalmente quando ci si allontana per risparmiare energia: l’autonomia dichiarata è di 10 giorni con la retroilluminazione attiva e 5 mesi con la luce spenta.

Tastiera pieghevole ultra slim MoKo

Se volete una tastiera pieghevole e ultra sottile non possiamo che consigliarvi quella MoKo. E’ davvero economica e si distingue per un design pieghevole, che la rende di fatto molto portatile, e dunque perfetta per la scrittura in mobilità con iPhone e iPad. Da piegata misura appena 16 x 10 x 1 cm, mentre spiegata offre dimensioni pari a 32 x 9.6 x 0.5 cm. Pesa solo 138.8 grammi e ha funzioni di risparmio energetico: si accende automaticamente quando si apre, e si spegne quando si chiude. Alimentata da batteria ricarica integrata, supporta un funzionamento continuo fino a 40 ore, mentre in standby arriva fino ad un mese. Ha un design ergonomico con un keyset a dimensione normale che offrirà una sensazione di comfort anche per utilizzo in sessioni medio lunghe. Su Amazon si acquista direttamente da qui.

Magic Keyboard Apple

Abbiamo ripetuto più volte che una tastiera per iPhone deve essere quanto più contenuta possibili nelle dimensioni e nel peso. Ed allora, tra queste è assolutamente consigliabile quella originale Apple, la Magic Keyboard Apple. E’ una tastiera di ridotte dimensioni, che sicuramente potrete utilizzare anche su Mac. E’ davvero sottile, leggere e abbastanza contenuta nelle dimensioni da poter essere trasportata senza alcuna difficoltà. Ovviamente, il suo costo è particolarmente elevato se paragonato alle concorrenti, ma è un acquisto che potrà rivelarsi piuttosto versatile: la comprate per il Mac di casa, la utilizzate anche su iPad e, perché no, anche con iPhone.

Mini tastiera con touch pad

In questo articolo sono molte le tastiere pieghevoli che abbiamo indicato. Questo perché associamo la scrittura su iPhone ad una digitazione in mobilità. Se così non fosse, al comodo dei vostri salotti o uffici sarebbe consigliabile l’utilizzo di un PC Desktop. Ed allora, altra tastiera che consigliamo per la scrittura su iPhone è quella pieghevole con touch pad. A differenza delle altre, infatti, nelle contenute dimensioni della tastiera, una volta aperta, si scopre anche la presenza di un piccolo touch pad laterale. Fortunatamente con gli ultimi aggiornamento iOS Apple ha incluso il supporto a quest’ultimo, cos’ da rendere questa tastiera completamente funzionante su iPhone, oltre che su Android o altri sistemi operativi.

Logitech K780

Altrettanto versatile è la tastiera Logitech K780, wireless e compatibile con Mac, Windows, iOS e Android. Tra le particolarità, che ci spingono ad inserirla in questa lista delle migliori tastiere per iPhone anche una piccola dock incavata, dove è possibile alloggiarci l’iPhone, così da mantenerlo in posizione durante la scrittura. Peraltro, non rinuncia nemmeno al tastierino numerico. Esteticamente diversa dal solito, dal sapore un po’ vintage, anche se in realtà tradisce una grande modernità, con tasti circolari che per alcuni potrebbero assecondare ancor meglio la digitazione: in realtà si tratta solo di un vezzo estetico, che non aggiunge funzionalità alla scrittura.

Mini tastiera

Altra tastiera standalone che sembra essere fatta su misura per iPhone è quella di IKOS. Pieghevole, ha il pregio di davvero economica. Offre connettività bluetooth, e risulta essere confortevole nella digitazione, anche grazie all’angolazione che assumono le due parti della tastiera, una volta aperta. Quando ripiegata si trasporta molto bene, dal design essenziale e minimale, con un’autonomia dichiarata dal produttore di ben 45 ore. Viene fornita con un supporto per iPhone, che oltre a reggerlo per una perfetta digitazione, funge anche da cassa per amplificare i suoni. Risulta versatile, essendo compatibile con iOS, quindi anche iPhone, ma anche con Android, Windows e macOS.

Nuphy Air 75

L’abbiamo recensita a questo indirizzo, descritta come una delle migliori tastiere meccaniche per chi ama il profilo basso. Oltre a funzionare perfettamente con i Mac, però, è ottima anche per iPhone e iPad. Soprattutto se si sceglie la cover per trasportarla, che funge da dock dove posizionare iPhone e iPad, così da essere sempre pronti ad una digitazione confortevole.

Propone 84 tasti, ha switch sostituibili a caldo (dunque possono sostituirsi senza interventi di saldatura) e offre retroilluminazione di tipo RGB. Si tratta di una tastiera a basso profilo, quindi risulta veramente sottile, con uno spessore di appena 16 mm circa. Le dimensioni sono di 315,7 x 132,6, con un peso di circa 523 grammi. Il telaio della tastiera è realizzato in alluminio, con una scocca inferiore in ABS e i tasti in PBT.

E’ possibile abbinarla a tre dispositivi e switchare tra l’uno e l’altro premendo il tasto FN+1,2 o 3 a seconda del dispositivo da abbonare. Su Amazon si acquista da qui., ma ricordate anche di dare uno sguardo alla custodia dock se volete usarla con iPhone al meglio.

Annadue

Concludiamo con qualcosa di più stravagante, ma dal sicuro fascino retrò. Si tratta di una tastiera che emula, sia dal punto dio vista estetico, che della struttura dei tasti, una vecchia macchina da scrivere. Sul bordo alto, naturalmente, non manca un supporto per reggere iPhone o iPad. Resistenza all’usura, si tratta di una tastiera meccanica retrò è realizzata in materiale resistente agli urti.

Si collega tramite blueteeth 5.0 e supporta 3 dispositivi, potendo passare dall’uno all’altro con il tasto FN. Al suo interno propone una batteria da 2000 mA, con autonomia fino a 16 ore. Il costo non è indifferente su Amazon, ma se cercate qualcosa di unico nel suo genere, potrebbe essere una spesa giustificata.

