Compressore portatile Xiaomi in super offerta a 30 euro

Potrebbe non esserci strumento più utile di un mini compressore mentre si è in viaggio. Costa solo 30 euro, e in alcune occasioni non vi farà rimpiangere di averlo acquistato. Cliccate direttamente a questo indirizzo per non farvi sfuggire l’offerta.

Il compressore in questione fa sempre parte della catena ecologica Xiaomi, e lo si capisce subito dal design, davvero minimale. In questo caso, quel che più conta sono le dimensioni, davvero portatili, in grado di essere tranquillamente adagiato nel porta oggetti dell’auto o, perché no, all’interno di un qualsiasi zaino.

Il compressore in questione si collega all’accendi sigari dell’auto, e permette un gonfiaggio continuo fino a 25 minuti. Inoltre, grazie alla sua prolunga integrata fino a 4 metri, vi consente facilmente di raggiungere tutte e quattro le ruote dell’auto, senza dovervi preoccupare di fare strane acrobazie.

La piccola pompa elettrica ha bisogno di essere collegato a un adattatore 12V, quindi dell’alimentazione elettrica dell’automobile, e non supporta l’alimentazione 24V. Poco male, comunque, considerando che si tratta di una periferica da utilizzare quasi sempre quando si è in viaggio con una vettura sempre a disposizione, o comunque facilmente reperibile.

Il prodotto ha un interruttore separato, che consente di accenderlo e spegnerlo indipendentemente dal fatto che sia collegato alla presa o meno. E’ utile per gonfiare anche ruote di motori o bici, palloni, gonfiabili vari, e perfino gomme dell’automobile.