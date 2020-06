TP-Link Deco X60, il sistema Mesh con Wi-Fi 6 arriva in Italia

TP-Link Deco X60 è disponibile anche in Italia: è il primo sistema Mesh del costruttore dotato della più recente tecnologia wireless Wi-Fi 6, un connubio di soluzioni che ne facilitano l’installazione e consentono di realizzare una rete wireless stabile e veloce in qualsiasi ambiente domestico.

Modulare per definizione e con prestazioni da primato, è stato definito «Il presente e il futuro della connessione wireless domestica» nel corso della sua presentazione, avvenuta per la prima volta all’IFA di Berlino di settembre alla quale è seguito poi un secondo annuncio al più recente Consumer Electronics Show di Las Vegas lo scorso gennaio.

TP-Link Deco X60 è dotato di Wi-Fi Dual Band fino a 3.000 Mbps (574 Mbps su 2.4 GHz + 2.402 Mbps su 5.0 GHz) e può mantenere collegati fino a 150 dispositivi contemporaneamente – tra periferiche Smart Home, TV e altri dispositivi che operano via streaming web – senza alcun compromesso in termini di qualità e affidabilità grazie all’utilizzo delle tecnologie OFDMA e MU-MIMO, che minimizzano la latenza per applicazioni tempo-sensibili come gaming online e videochiamate (si parla di velocità fino a 3 Gbps e streaming online fino a 8K).

A tal proposito una parte del merito va anche alle tecnologie BSS Color e Beamforming, che ottimizzano la trasmissione/ricezione dei dati minimizzando le interferenze causate dalle reti wireless adiacenti. Questo sistema di TP-Link gestisce fino a 6 stream dati in contemporanea garantendo a tutti i dispositivi connessi l’ampiezza di banda necessaria per connessioni rapide e performanti e può essere combinato a una seconda unità per estendere la copertura del segnale fino a 465 metri quadrati (con tre si superano i 600 mq).

Grazie inoltre alla crittografia WPA3 e a TP-Link HomeCare permette di accedere a funzionalità avanzate come Parental Control, Antivirus e QoS per rendere sicura l’esperienza online di tutta la famiglia. E’ inoltre dotato di sistema antivirus integrato.

Per configurare la rete basta seguire la procedura guidata semplificata dall’app Deco, dove si possono eventualmente gestire anche le funzionalità più avanzate a disposizione dell’utente. Tutti i modelli Deco sono chiaramente compatibili tra loro: come dicevamo da oggi Deco X60 si può comprare nei negozi italiani, Amazon incluso: lo trovate nel kit da tre a 499 euro.

