Con JuiceEvolution iPhone, iPad, Mac e Watch sono sempre nuovi

Con la formula JuiceEvolution proposta dalla catena di negozi Juice, Apple Premium Reseller, e anche nel negozio Juice online, è possibile scegliere il dispositivo Apple desiderato, sempre quello di ultima generazione, accessori e servizi inclusi, pagare in piccole rate e poi al termine decidere se tenere il dispositivo pagando le rate finali oppure passare al nuovo modello.

La procedura è semplice: si sceglie il modello di iPhone, iPad, Mac o Apple Watch desiderato, si pagano le rate scegliendo tra le durate possibili di JuiceEvolution e alla fine si decide se tenere il dispositivo pagando le rate finali oppure di restituire il dispositivo usato e scegliere un nuovo modello, sempre con JuiceEvolution.

Con JuiceEvolution è possibile aggiungere al finanziamento anche gli accessori, incluse le custodie, gli AirPods, Apple Pencil, speaker, cuffie e molti altri ancora. Non solo: per ridurre la rata è possibile anche cedere in permuta il nostro dispositivo Apple usato: il suo valore verrà scalato dal prezzo del nuovo prodotto.

Ecco alcuni esempi: iPhone 13 con Juice Evolution a partire da 25,32€ al mese portando in permuta iPhone XR 64GB, iPad Air con JuiceEvolution da 17,87€ al mese portando in permuta iPad Air di terza generazione. MacBook Air M1 da 19,65€ al mese con JuiceEvolution portando in permuta un MacBook Air 2018. Apple Watch da 13,67€ al mese con JuiceEvolution portando in permuta Apple Watch Series 4 GPS 40mm.

Per tutti i dettagli su durata, prezzi e tassi di interesse per usufruire di JuiceEvolution per iPhone, iPad, Mac o Apple Watch è possibile consultare questa pagina del sito web Juice.

Ricordiamo che nei negozi Juice e nel negozio Juice online è possibile acquistare tutti i modelli di AirPods e anche le super cuffie Apple AirPods Max pagando in tre rate con PayPal, oppure in 10 rate con PagoDil, sempre senza costi extra né interessi. Così AirPods Pro si comprano in 3 rate da 93 euro con PayPal, oppure in 10 rate da 27,90€ con PagoDIL e così via anche per gli altri modelli.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.