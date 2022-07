Starlink può essere usato sui veicoli in movimento

La Federal Communications Commission (FCC) ha concesso a SpaceX l’autorizzazione a utilizzare il suo sistema Internet satellitare Starlink su veicoli in movimento, tra cui auto, camion, barche e aerei: è una grande vittoria per la piattaforma di Elon Musk, perché apre il servizio a una gamma più diversificata di clienti.

SpaceX ha richiesto l’approvazione normativa alla FCC nel marzo dello scorso anno per consentire l’utilizzo dei terminali Starlink Earth Stations in Motion (ESIM) nei veicoli in movimento. Per attingere al sistema e ricevere una copertura Internet a banda larga, i clienti devono acquistare un’antenna personale a terra, o un terminale utente, progettato per connettersi a qualsiasi satellite Starlink orbitante. Fino ad ora questi sistemi dovevano rimanere in una posizione fissa per accedere al collegamento satellitare.

Ora, la FCC ha accolto la richiesta di SpaceX – così come una di un’altra società satellitare, Kepler Communications – di aprire la strada a una nuova classe di terminali utente in grado di connettersi ai satelliti con raggi a banda larga mentre sono in movimento.

Nello stesso tempo, fatto curioso, la FCC ha scelto di negare una petizione di Dish Network che cercava di impedire alle aziende di utilizzare la frequenza nella banda 12 GHz. Tuttavia, la FCC continuerà a condurre analisi mentre va avanti con le normative sulla presenza di dispositivi ESIM nella banda 12 GHz e ha affermato che Kepler e SpaceX saranno soggetti a qualsiasi regola futura che salterà fuori dallo studio.

SpaceX ha chiarito in passato la volontà di espandere Starlink oltre il semplice uso dei clienti residenziali, tanto che la società ha negoziato con varie compagnie aeree per l’utilizzo del servizio internet Starlink a bordo, oltre ad aver preso accordi con Hawaiian Airlines e il servizio di jet privato JSX per iniziare a fornire connettività internet sui loro aerei nei prossimi due anni.

Inoltre, Starlink ha appena lanciato un nuovo livello di servizio per i camper, consentendo agli utenti di connettersi con i satelliti Starlink da più località come campeggi o cabine per vacanze, senza un indirizzo “casa” assegnato, il tutto a un costo aggiuntivo. Tuttavia, al momento dell’annuncio, gli abbonati non potevano usare le parabole su camper o furgoni in movimento. Adesso le cose cambieranno.

