Con Laserwall a Milano la spesa smart si fa con il condominio

Fare acquisti di gruppo con i vicini del proprio condominio, per organizzarsi meglio e selezionare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi. E’ questo l’obiettivo della funzione “La Spesa” introdotta da Laserwall.

Laserwall, tecnologia italiana che “connette” i palazzi e piattaforma media digitale che permette bassissimi costi contatto a fronte di un alto livello di profilazione, accessibile sia dai grandi brand sia dalle piccole attività, permette di scoprire le opportunità del proprio quartiere attraverso una bacheca digitale e un’app dedicata che si potrà scaricare anche prima di organizzare il proprio gruppo di condominio.

Con un evento riservato alla stampa oggi Laserwall ha annunciato la nuova funzionalità “La Spesa” che offre agli inquilini del palazzo – per ora a Milano e dintorni – la possibilità di organizzarsi in gruppi per effettuare gli acquisti.

Ogni gruppo spesa sarà gestito da un manager, che potrebbe essere un inquilino o il responsabile della portineria, che avrà la responsabilità di portare a termine l’ordine e occuparsi della distribuzione della merce acquistata a fronte di un ulteriore sconto a lui dedicato o a prodotti omaggio.

In questo modo, i vicini si potrebbero trovare a condividere un piccolo progetto di risparmio e ad essere protagonisti di un progetto di “responsabilità di vicinato” virtuosa e digitale: ogni condomino potrà creare un nuovo gruppo spesa e candidarsi come manager, avendo cura di proporre alla propria “comunità” prodotti e servizi di qualità e offerte valide e accurate.

Il condominio, insomma, potrebbe diventare un hub a supporto del miglioramento della vita di tutti i giorni. Per ora, sono coinvolti alcuni partner come Caterisana, startup agroalimentare che produce conserve gourmet sott’olio di prodotti ricercati e confetture di frutta calabrese 100% artigianali e Selpizz, il kit esperienziale per comporre una pizza eccellente e con ingredienti selezionati di alta qualità a casa propria.

La nuova sezione La Spesa oltre ai prodotti, prevede anche l’offerta di servizi: uno dei partner è Delivery Care, azienda che si occupa di assistenza socio-sanitaria per tutta la famiglia, a domicilio e che di recente ha introdotto nella propria offerta il test di analisi sierologica per la determinazione di anticorpi anti SARS-CoV2 e il tampone naso-faringeo. Inoltre, sarà disponibile per gli inquilini anche la possibilità di aderire al servizio di babysitting, ecografie e radiografie a domicilio, assistenza domiciliare specializzata oltre a dog sitter condominiali.

A tal proposito, Laserwall ha già concluso accordi con validi partner come Dog Heroes, startup che si occupa di preparare cibo fresco per cani già porzionato per essere servito e consegnato a domicilio e ThinkAbout, azienda italiana che valorizza in maniera economicamente sostenibile le eccedenze alimentari con il progetto NO.W! No.Waste, piattaforma di eCommerce che salva i prodotti ancora buoni ma con qualche difetto e che verrebbero scartati dai produttori, permettendo agli inquilini del palazzo aderente di riceverli con sconti fino al 50%. A questi si aggiunge anche Depuravita, azienda dall’anima green che propone una linea di succhi pressati a freddo, zuppe, frullati, integratori superfood, tè depurativi e cosmetici vegan certificati bio.

E’ prevista in futuro anche la gestione della catena del freddo con conservazione in loco degli acquisti in attesa del ritiro e sono in arrivo tantissimi accordi con altri importanti partner.

