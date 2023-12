Sconti fino al 52% su Piquadro su borse, zaini e cartelle in pelle, ideali per un regalo

Borse e accessori fanno parte della sterminata serie di promozioni che continuano ad arrivare su Amazon anche dopo le giornate di sconti pre natalizie.

Nella lista delle promozioni ci sono anche quelle di Piquadro, una delle più iportanti aziende italiane nel campo della pelletteria, tra le quali ne troviamo anche di molto importanti (fino a quasi il 60%) utili e collegate ti al mondo e alle necessità du di chi va in ufficio, ha un computer o desidera riporre in sicurezza e comodità uno smartphone.

È il caso di questa zaino che ha scomparti per ogni evenienza. Look classico e colore “business” costa 156 € invece che 370 euro. Più formale questo cartella che nasce per essere rapidi, veloci e agili in tutte le situazioni, specialmente sui mezzi pubblici senza riunciare ad un buon spazio per i propri oggetti. Costa 214,99 euro

Nella lista di prodotti in sconto ci sono anche portafogli da uomo come questo (80€ invece che 100€) oppure questo sempre da uomo (51,80 € invece che 59) o un marsupio come questo da 86 € invece che 107€

Qui sotto la lista completa dei prodotti in sconto ma potete trovarne altri anche sulla pagina dedicata agli sconti Piquadro di Amazon.

PIQUADRO Akron, Zaino in Pelle Uomo, Blu, Taglia unica In offerta a 175,6 € – invece di 370 €

sconto 52% – fino a 21 dic 23

Piquadro PQ-Bios Crossbody Bag in tessuto eco e pelle In offerta a 45,59 € – invece di 112 €

sconto 59% – fino a 21 dic 23

PIQUADRO Macbeth, Borsello grande in Pelle e Tessuto Uomo, Blu In offerta a 86,98 € – invece di 130 €

sconto 33% – fino a 21 dic 23

PIQUADRO Pulse, Cartella in Pelle e Tessuto Uomo, Chevron/Nero, Taglia unica In offerta a 229 € – invece di 310 €

sconto 25% – fino a 21 dic 23

PIQUADRO X1, Cartella in Pelle Uomo, Blu In offerta a 214,24 € – invece di 400 €

sconto 46% – fino a 21 dic 23

PIQUADRO Modus Special, Zaino in Pelle Unisex – Adulto, Nero In offerta a 283,00 € – invece di 365 €

sconto 22% – fino a 21 dic 23

PIQUADRO Ronnie, Marsupio in Pelle Uomo, Blu In offerta a 86,30 € – invece di 107,81 €

sconto 20% – fino a 21 dic 23

PIQUADRO Akron, Cartella In Pelle Uomo, Blu, Taglia unica In offerta a 240,24 € – invece di 331,99 €

sconto 28% – fino a 21 dic 23

PIQUADRO Pulse, Bustina Portamonete e Carte di Credito Unisex – Adulto, Cuoio In offerta a 33,60 € – invece di 48,99 €

sconto 31% – fino a 21 dic 23

PIQUADRO Muse Portachiavi femminile in pelle In offerta a 37,49 € – invece di 55,44 €

sconto 32% – fino a 11 dic 23

PIQUADRO Pulse, Portafoglio in Pelle Unisex – Adulto, Testa Di Moro In offerta a 64,50 € – invece di 95,65 €

sconto 33% – fino a 21 dic 23

PIQUADRO PQ-Bios, Portafoglio in pelle e tessuto Uomo, Giallo In offerta a 34,68 € – invece di 40,15 €

sconto 14% – fino a 21 dic 23

PIQUADRO Modus Restyling, Portafoglio in Pelle Uomo, Blu In offerta a 80,75 € – invece di 100 €

sconto 19% – fino a 21 dic 23

PIQUADRO Akron, Portafoglio in Pelle Uomo, Blu In offerta a 51,30 € – invece di 58,20 €

sconto 12% – fino a 21 dic 23

PIQUADRO PQ-Bios, Portafoglio in pelle e tessuto Uomo, Grigio In offerta a 37,00 € – invece di 42,60 €

sconto 13% – fino a 21 dic 23

PIQUADRO Portachiavi charm in pelle, pesce In offerta a 20,49 € – invece di 23,63 €

sconto 13% – fino a 11 dic 23

