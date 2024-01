Con Prime Video gratis 30 giorni e in regalo una settimana di Paramount Plus

Se vi abbonate ad Amazon Prime Video il primo mese è gratis e, come se ciò non fosse già sufficiente, per una settimana potete accedere a tutti i contenuti di Paramount+ a costo zero.

Tramite questa promozione potete quindi intrattenervi con migliaia di ore di film e serie TV in streaming senza sborsare neppure un Euro, tanto più che vi basterà disdire gli abbonamenti entro la scadenza del periodo di prova evitando così il rinnovo automatico.

Su Prime Video

Di Amazon Prime Video dovreste sapere già tutto (in caso contrario, in questa guida trovate la risposta a tutte le domande).

In breve, è una piattaforma di streaming video come Netflix o Infinity, ma è di Amazon ed è incluso con l’abbonamento Prime. Questo significa che al prezzo di 4,99 € al mese, oltre a tutti i vantaggi di questo abbonamento (qui tutti i dettagli) avete a disposizione un catalogo contenente quasi 7.000 titoli tra film e serie TV, con qualità video fino all’Ultra HD con audio surround fino a 5.1 in Dolby Atmos.

La novità più recente riguarda l’introduzione delle pubblicità a partire dal 29 gennaio, che potrà essere eliminata pagando un extra di circa 3€ al mese (qui maggiori dettagli).

Su Paramount+

Paramount+ è semplicemente un altro servizio di streaming, ma è della Paramount Pictures in collaborazione con Viacom e Cbs, ed è disponibile in Italia da settembre 2022.

Costa un po’ di più di Prime Video (7,99 € al mese oppure 79,90 € l’anno) e allo stato attuale avete a disposizione oltre 800 titoli, di cui circa 500 sono film. La qualità massima è il Full HD, con audio stereo, e si può usare su un solo dispositivo alla volta.

Il pacchetto propone principalmente contenuti per tutta la famiglia: troviamo principalmente film dell’ultimo trentennio e qualche ultima uscita. Tra i più visti di recente troviamo ad esempio Top Gun Maverick, Babylon, Una poltrona per due, Transformers, Il Padrino, Rambo, Indiana Jones e School of Rock.

Di qualità anche le serie TV disponibili, come ad esempio Lioness, Twin Peaks, Tulsa King (con Sylvester Stallone) e Vita da Carlo (con Verdone), Dexter e altre storiche come Criminal Minds, NCIS e Streghe.

La promozione

Come dicevamo nel momento in cui scriviamo è possibile beneficiare di una doppia promozione perché abbonandosi per la prima volta a Prime Video i primi 30 giorni sono gratis e, in aggiunta, troviamo in regalo 7 giorni di streaming con Paramount+.

Per beneficiare dell’offerta non dovete far altro che cliccare qui.