Instagram Shop rende più semplici la ricerca dei prodotti e gli acquisti

A maggio sono arrivate le vetrine digitali Shops, ora il social della fotografie presenta Instagram Shop. Si tratta di una nuova destinazione in Esplora che semplifica gli acquisti direttamente dai marchi e dalle società che l’utente preferisce.

Grazie a questa nuova sezione è possibile scoprire le ultime tendenze e ricevere consigli personalizzati, tutto in un unico luogo, per cercare e acquistare i prodotti desiderati. Instagram Shop propone nuove raccolte e nuovi prodotti di marchi, creator e società in base agli account che l’utente segue e alle aziende che usano Shopping su Instagram. Nel corso di quest’anno, il social network della fotografie, di proprietà Facebook fin dal 2012, aggiungerà una nuova tab Shop nella barra di navigazione, per poter accedere a Instagram Shop con un semplice clic.

«Vogliamo aiutare le aziende e i creator di ogni dimensione a crescere sulle nostre piattaforme e Instagram Shop rappresenta un nuovo modo per mostrare alle persone marchi e prodotti nuovi e di tendenza» dichiara Gord Ray, brand development lead di Instagram. «Speriamo che lo shopping su Instagram diventi una parte importante per aiutare le aziende ad avere successo – e vogliamo essere il posto migliore per le persone per fare acquisti proprio nel momento in cui sono ispirati».

Instagram Shop segue il lancio di Shops avvenuto a maggio, le vetrine digitali per le aziende che vendono prodotti su Instagram e Facebook e ciò che le persone vedono quando accedono a uno shop su un profilo aziendale su Instagram o su una pagina su Facebook.

