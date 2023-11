WatchOs 10.1 divora la batteria di Apple Watch ed Apple lo sa

Alcuni utenti Apple Watch stanno segnalando problemi di autonomia dopo avere aggiornato a WatchOs 10.1, problemi che risultano anche ad Apple e sui quali sta lavorando il team di sviluppo per rimediarli. Lo si apprende da alcuni siti americani che citano una nota inviata ai centri di assistenza autorizzati.

I problemi di batteria determinati da WatchOs 10.1 sono menzionati, tra gli altri, dai forum Apple. Ad un post intitolato “watch OS 10.1 drains my battery” (watch OS 10.1 prosciuga la mia batteria”) ci sono 236 persone che testimoniano che succede anche a loro. Un altro post che parla di AppleWatch Ultra le risposte “mee too” sono 468.

Tra chi si lamenta c’è chi dice che la batteria è passata da un’autonomia di 28-36 ore a 5 ore, chi afferma che il livello della batteria fatica a salire anche quando collegato alla ricarica.

Il problema potrebbe avere a che fare con l’abbinamento ad iPhone. iOs 17.1 che, come dice giustamente MacRumors, era stato rilasciato per riparare ad un problema di eccessivo consumo di batteria di WatchOs 10.1 quando era abbinato ad iOs 17 ma evidentemente per riparare il bug serve un nuovo update.

Il problema si manifesta con tutti gli Apple Watch, anche se non tutti sembrano avere lo stesso problema (l’Apple Watch di chi scrive aggiornato ad WatchOs 10.1 ha la stessa autonomia precedente) e non ci sono soluzioni al momento. O meglio: l’unica soluzione è chiedere ad un un centro di assistenza di riportare Apple Watch alla versione 10.0.2 e aspettare l’aggiornamento.

Apple sta preparando iOs 17.1.1 e watchOs 10.1.1 che arriveranno a breve. La speranza è che non si debba attendere il lancio di iOs 17.2 e watchOs 10.2 che invece saranno rilasciati da dicembre.