A febbraio il gioco Control Ultimate Edition per Mac

Il gioco “Control Ultimate Edition” per Mac arriverà a febbraio. Si tratta di uno sparatutto in terza persona, in stile avventura dinamica, sviluppato dalla finlandese Remedy Entertainment.

Control esiste già per Windows, PlayStation 4 e Xbox One e la versione Mac arriverà il 12 febbraio 2025.

Lo fa notare il sito statunitense Appleinsider spiegando che l’indicazione della data di uscita era presente in una slide del Capital Markets Day di Remedy Entertainment, evento per gli investitori che si è svolto il 19 novembre. L’indicazione della data di uscita del gioco per Mac è anche in un post sull’account Bluesky di Remedy Entertainment.

Di seguito la trama del gioco: “Dopo aver subito un evento soprannaturale quando era bambina, Jesse Faden entra in contatto con una forza paranormale, Polaris, che le conferisce poteri soprannaturali e funge da guida dandole indicazioni nella sua mente”.

“Dopo lo stesso evento, il fratello di Jesse, Dylan Faden, scompare nel nulla, rapito da una misteriosa organizzazione”.

“Dopo una ventina di anni dagli eventi che l’hanno separata dal fratello, Jesse scopre l’ubicazione della FBC (Federal Bureau Of Control), l’organizzazione segreta governativa che ha rapito suo fratello e che si occupa di fenomeni inspiegabili o soprannaturali”.

Nel corso del gioco, Jesse scoprirà cos’è realmente successo durante l’evento traumatico che subirono lei e il fratello quando erano bambini e il motivo per cui Dylan è stato rapito.

Il gameplay è ricco di possibilità. Vincitore di oltre 80 riconoscimenti è indicato come uno “spettacolare gioco d’azione e avventura” in terza persona che tiene col fiato sospeso e che combina alcuni scenari aperti con la capacità di creare mondi.

Obiettivo del gioco è svelare i misteri oscuri dell’Agenzia, con una trama ricca di personaggi inattesi ed eventi bizzarri. Control permette di immergersi in un mondo misterioso, di esplorare ambienti in costante mutamento, affrontare nemici spietati, trasformare ogni cosa che circonda l’utente in un’arma letale.