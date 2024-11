Disponibili aggiornamenti a iOS 18.1.1 e iOS 17.7.2

Per quanto riguarda la vulnerabilità JavaScriptCore (framework di Apple che fornisce un motore JavaScript) un contenuto web malevolo poteva in alcuni casi consentire l’esecuzione di codice malevolo. Anche la vulnerabilità risolta nel WebKit (il motore di rendering di Apple) poteva in alcuni casi consentire l’esecuzione di codice malevolo sfruttando attacchi di cross site scripting (una vulnerabilità che affligge siti web dinamici che impiegano un insufficiente controllo dell’input nei form).

Per gli utenti di iPhone (e iPad) che non vogliono o non possono passare a iOS 18/iPadOS 18 è disponibile anche l’aggiornamento a iOS 17.7.2 .

