Controllo smart del condizionatore a prova di famiglia con Ambi Climate

Ambi Labs, la startup di Hong Kong arrivata sul mercato italiano lo scorso anno, annuncia una nuova funzione per il suo dispositivo di gestione climatizzazione (raffrescamento e riscaldamento con pompa di calore) Ambi Climate.

Si chiama Comfort Multi-Utente ed è un sistema intelligente che permette di creare condizioni termiche equilibrate, bilanciando le esigenze di tutte le persone presenti in una casa e salvando così le famiglie dalle classiche discussioni legate al livello dell’aria condizionata quando le temperature diventano estreme.

Come spiegato nella nostra recensione, Ambi Climate – compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa – analizza diversi fattori come la luce solare, l’umidità, le condizioni meteo esterne e la fascia oraria e grazie all’algoritmo dell’intelligenza artificiale impara le abitudini di ciascun utente per garantire un comfort personalizzato.

La nuova funzionalità di cui parlavamo poc’anzi è nata in risposta ai feedback ricevuti dai clienti: il comfort termico è infatti molto personale e l’obiettivo di questa nuova aggiunta è quello di migliorare ulteriormente il benessere domestico e soddisfare le necessità e le preferenze individuali – che, si sa, non sono mai uguali per tutti – indipendentemente dal numero di persone presenti in casa. Ad esempio, le donne hanno generalmente più freddo degli uomini a causa di un ritmo metabolico più basso. Anche l’età, l’altezza, il peso e i gusti personali fanno la differenza.

Se l’aria condizionata è accesa e Ambi Climate è impostato sulla modalità comfort, chiunque abbia accesso al dispositivo può aggiornare tramite app le proprie preferenze e contribuire alla creazione dell’effetto ‘Comfort Multi-utente’: di fatto questi feedback convogliano automaticamente in un unico profilo e le impostazioni del climatizzatore si regolano in autonomia per creare le condizioni termiche equilibrate per tutti.

Ambi Climate è compatibile anche con Alexa e Assistente Google e con l’Ambi Bridge si controlla anche dal Mac. Inoltre grazie ad un recente aggiornamento, integra le Scorciatoie Siri. Funziona con oltre 1.200 climatizzatori di 50 marchi diversi e, se siete interessati all’acquisto, lo potete comprare direttamente su Amazon per 149 euro.