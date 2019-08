Sconti Amazon 29 agosto fino al 49%: Xiaomi, Huawei, Garmin, Aukey, Tado, Ezviz

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive le offerte in vetrina per le memorie flash, SD e HD Sandisk, i TV Samsung compatibili Airplay 2 e Apple TV, i monitor Asus e tre prodotti Amazon: Echo Spot, Echo Dot e Fire TV con sconti per questi fino a 20 Euro.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Xiaomi Aqara Smart Sensore di Temperatura e Umidità Pressione Atmosferica Monitor in Tempo Reale Casa Intelligente ZigBee WiFi Wireless Lavora con Mi Home App In offerta a 16,95 euro sconto 23% Click qui per approfondire

Cuffie Bluetooth 5.0, Auricolari Bluetooth Muzili TWS Leggeri Hi-Fi Cuffie Cancellazione Rumore,Auricolari Sport IP65, Earbuds con MIC per IOS e Android con Scatola Ricarica Portatile – Blu In offerta a 31,99 euro sconto 36% Click qui per approfondire

Neewer Foto Studio 2.6 X 3 metri Fondale Supporto per sistema di fondo con Fondale di 1,8 x 2,8 metri in tessuto (bianco, nero, verde) per Ritratti Prodotti Ripresa video In offerta a 62,99 euro Click qui per approfondire

2 USB 3.0 Adattatore da viaggio(UE/USA/Regno Unito/AUS) Adattatori universali da viaggio Utilizzati in più di 150 paesi Caricabatterie con due fusibil (fusibile di ricambio) – Bianco In offerta a 11,89 euro sconto 15% Click qui per approfondire

BENKS Shell Protettiva con Dissipazione di Calore Intrecciata Serie Lange per Huawei Mate 20 PRO (Blu/Azzurro) In offerta a 8,49 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Spigen Essential F207 Caricabatterie USB Veloce Caricatore, Compatibile con Qualcomm Quick Charge 3.0 Certified per Ricarica Wireless, Android iOS Smartphone Tablet Dispositivo Intelligente, Bianca In offerta a 9,99 euro sconto 38% Click qui per approfondire

AUKEY USB C Caricabatteria da Muro 56,5W Caricatore USB, Caricatore USB C con 46W Power Delivery 3.0 per MacBook, Nintendo Switch, Samsung, Google Pixel, iPhone XS/XS Max/XR ECC. In offerta a 39,99 euro Click qui per approfondire

Garmin Fenix 5 Plus Smartwatch Multisport con Mappe GPS, Musica e Pagamento Contactless, Glass 47 mm, Silver con Cinturino Nero – In offerta a 419 euro sconto 36% Click qui per approfondire

AUKEY Cuffie Bluetooth Sport Bassi Potenziati, Auricolari Wireless in Ear con 8 Ore di Tempo di Utilizzo, Resistente al Sudore, Microfono Incorporato, per iPhone, Huawei, Samsung In offerta a 18,69 euro sconto 28% Click qui per approfondire

RAVPower Caricabatterie USB Auto, Super Mini Caricatore in Alluminio per Auto da 24W con Doppia Porta di Ricarica USB da 4.8A Compatibile per iPhone, iPad, Samsung, LG, e Altri Dispositivi In offerta a 7,04 euro sconto 30% Click qui per approfondire

EZVIZ ezTube Telecamera di Sorveglianza Esterna, WiFi, Visione Notturna, IP66 Antipolvere e Impermeabile, Stroboscopo e Sirena Difesa Attiva, Cloud, Compatibile con Alexa, Audio a 2 Vie, 1080p In offerta a 79,99 euro sconto 20% Click qui per approfondire

tado° Testa Termostatica Intelligente- Duo Pack, prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento In offerta a 114,54 euro sconto 7% Click qui per approfondire

Batteria CR123A 16pcs RAVPower 1500mAh 3V Batteria al Litio per Arlo, Fotocamera Digitale, Videocamera, Flashlight, Torcia, Giocattoli, Microfoni, ecc In offerta a 19,11 euro sconto 17% Click qui per approfondire

HDMI Switch (Aggiornato), Techole Alluminio Switch HDMI Bidirezionale 2 Ingressi 1 Uscita o 1 Ingresso 2 Uscite, Supporta 4K 3D e 1080P, Commutatore HDMI Per HDTV, PS4, Blu-Ray Player, DVD, DVR, Xbox In offerta a 11,04 euro sconto 42% Click qui per approfondire

AUKEY Ricevitore Bluetooth 4.1, Adattatore Audio Wireless abilitato NFC con Chiamate in Vivavoce per la Casa e il Sistema Audio dell’auto In offerta a 12,99 euro sconto 32% Click qui per approfondire

Lampada da Scrivania LED, TaoTronics Lampada da Tavolo 14W, 5 livelli Dimmerabili, 4 modalità Pannello di Controllo Sensibile, Porta di Ricarica USB per iPhone, iPad, Smartphone, Tablet, Bianco In offerta a 28,64 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Spigen Adattatore USB Tipo-C 3.1 a HDMI 2.0 [4K @60Hz] [Pairing Facile] Adapter Multimediale AV Digitale, Thunderbolt 3 Compatible with all USB Type C Devices, Galaxy, MacBook PRO, iPad PRO, di più In offerta a 9,99 euro sconto 41% Click qui per approfondire

Ibra ultra slim supporto da parete inclinabile per TV Full Motion supporto TV da parete orientabile per 23 – 139,7 cm LED LCD Plasma & Curved schermi con 1.8 m di cavo HDMI – In offerta a 11,95 euro sconto 49% Click qui per approfondire

Supporto per PC Portatile, Lamicall Supporto Laptop Notebook : Regolabile Supporto Stand Dock per 2018 Dell XPS, HP, Samsung, Lenovo, altri 10″~17″ Notebooks – Argent In offerta a 19,99 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Videocamera di sicurezza Ring Stick Up Cam Wired HD, con sistema di comunicazione bidirezionale, colore bianco, compatibile con Alexa – In offerta a 149 euro sconto 25% Click qui per approfondire

Ring Floodlight Cam | Videocamera di sicurezza HD con faretti integrati, sistema di comunicazione bidirezionale e allarme acustico In offerta a 249 euro sconto 17% Click qui per approfondire

Videocamera di sicurezza Ring Stick Up Cam Battery HD, con sistema di comunicazione bidirezionale, colore nero, compatibile con Alexa In offerta a 149 euro sconto 25% Click qui per approfondire

Huawei MateBook D Laptop da 15.6″, 1080P FHD Ultrabook, Intel Core i3-8130U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 Home, Argento In offerta a 449,99 euro sconto 36% Click qui per approfondire

Huawei Mate 20 Pro (Twilight) più Cover Originale, Telefono con 128 GB, Display Oled 6.39″ QHD+, Processore Octa Core dinamico con Intelligenza Artificiale [Versione Italiana] In offerta a 479,90 euro Click qui per approfondire

Huawei Mate 20 Pro (Black) più Cover Originale, Telefono con 128 GB, Display Oled 6.39″ QHD+, Processore Octa Core dinamico con Intelligenza Artificiale, Dual SIM [Versione Italiana] In offerta a 479,90 euro Click qui per approfondire

Huawei Mate 20 Pro (Blu) più Cover Originale, Telefono con 128 GB, Display Oled 6.39″ QHD+, Processore Kirin 980 Octa Core dinamico con Intelligenza Artificiale [Versione Italiana] In offerta a 479,90 euro sconto 56% Click qui per approfondire

Huawei P30 Pro (Breathing Crystal) Smartphone + Cover Trasparente, 8GB RAM, Memoria 128GB, Display 6.47″ FHD+, CPU Kirin 980, Quadrupla Fotocamera 40+20+8MP, Sensore TOF, SuperZoom 50x [Italia] [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 799,90 euro sconto 8% Click qui per approfondire

Huawei P30 Pro (Black) Smartphone + Cover Trasparente, 8GB RAM, Memoria 128GB, Display 6.47″ FHD+, Processore Kirin 980, Quadrupla Fotocamera 40+20+8MP, Sensore TOF, SuperZoom 50x, [Italia] [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 799,90 euro sconto 8% Click qui per approfondire

Huawei P30 Pro (Sunrise) Smartphone + Cover Trasparente, 8GB RAM, Memoria 128GB, Display 6.47″ FHD+, Processore Kirin 980, Quadrupla Fotocamera 40+20+8MP, Sensore TOF, SuperZoom 50x, [Italia] In offerta a 799,90 euro sconto 8% Click qui per approfondire

Huawei P30 Pro (Aurora) Smartphone + Cover Trasparente, 8GB RAM, Memoria 128GB, Display 6.47″ FHD+, Processore Kirin 980, Quadrupla Fotocamera 40+20+8MP, Sensore TOF, SuperZoom 50x, [Italia] [Classe di efficienza energetica A+++] – In offerta a 799,90 euro sconto 8% Click qui per approfondire

HUAWEI AP55S Cavo Dati e Ricarica, 5V/2A, Bianco In offerta a 6,99 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Huawei Mate 20 (Black) Smartphone + Speaker Bluetooth, 128 GB+4GB RAM, Display 6.53″ Full HD+, Processore Octa Core dinamico con Intelligenza Artificiale [Versione Italiana] In offerta a 399,90 euro Click qui per approfondire

Huawei Mate 20 (Blue) Smartphone + Speaker Bluetooth, 128 GB+4GB RAM, Display 6.53″ Full HD+, Processore Octa Core dinamico con Intelligenza Artificiale [Versione Italiana] In offerta a 399,90 euro Click qui per approfondire

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

