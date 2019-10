ControlMeister, un’app gratuita per trasformare iPad e iPhone in telecomando per le TV Samsung

MeisterApps, casa sviluppatrice dei Paesi Bassi, ha presentato sull’App Store un’app denominata “ControlMeister for Samsung Smart TV”.

L’app in questione, disponibile per iPhone e iPad, può essere usata alla stregua di telecomando per controllare varie smart TV di Samsung. L’app è comoda in particolare per sfruttare il browser di serie nelle smart TV, essendo molto più semplice digitare URL e altro.

ControlMeister funziona su iPhone e iPad con iOS 12 e seguenti, permettendo di trasformare questi dispositivi in completi telecomandi. Rispetto al telecomando di serie con le TV Samsung, l’app offre il touchpad e la tastiera; un semplice swipe con le dita permette di cambiare canale, modificare il volume e cambiare le impostazioni dei menu.

L’app funzione con le varie TV di Samsung prodotte dal 2012 in poi. Dopo aver scaricato l’app, basterà aprirla. Alla prima apertura bisogna effettuare la configurazione: basta premere “Get starrted”, assicurarsi che TV e iPhone/iPad siano connessi alla stessa rete, scegliere “Consenti” e selezionare la propria TV dall’elenco. Sulla TV apparirà una notifica che chiede di confermare di voler controllare la TV con l’app. Tutto fatto: da questo momento in poi la TV potrà essere controllata da iPad e iPhone con l’app in questione.

Dal telecomando virtuale è possibile alzare/abbassare il volume, impostare al volo il mute, cambiare canale. Oltre ai comandi standard è possibile richiamare varianti di telecomandi virtuali con più comandi, e il trackpad, comodissimo per la navigazione web con il web browser integrati nella TV, YouTube e altri servizi internet (l’app “intercetta” quando è necessario scrivere testi, ad esempio l’URL di un sito, web permettendo di scrivere il testo e inviarlo nel campo selezionato).

Dalla sezione “Settings” dell’app è possibile cambiare TV, attivare/disattivare notifiche e impostare o no il feedback aptico. ControlMeister for Samsung TV richiede iOS 12.1 o versioni successive; è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, “pesa” 25,9 MB e si scarica gratis dall’App Store.

Nella sezione dedicata di Macitynet trovate segnalazioni e descrizioni di un numero sterminato di app e utility varie per iPad e iPhone.