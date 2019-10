Le interfacce audio USB di RME compatibili con macOS Catalina

Ai musicisti che usano le interfacce audio USB di RME, farà piacere sapere che queste sono già da ora compatibili con il futuro macOS 10.15 Catalina che richiede app e driver a 64 bit.

Il produttore tedesco ha rilasciato un aggiornamento del suo driver (versione 3.18) rendendo le sue interfacce compatibili anche con macOS 10.15. Le interfacce compatibili, sono:

Fireface UFX / UFX+ / UFX II / 802 / UCX / UC

Babyface

Babyface Pro

MADIface USB

MADIface XT

MADIface Pro

Digiface USB

Digiface Dante

Digiface AVB

Per quanto riguarda i driver delle interfacce PCI / PCIe e Thunderbolt, il produttore promette il rilascio prima dell’arrivo della versione definitiva di macOS 10.15 Catalina che dovrebbe avvenire tra pochissimi giorni.

Il nuovo driver per le interfacce USB è “notarizzato”. Da macOS Mojave, gli sviluppatori possono anche chiedere l’autenticazione delle loro app da Apple; questo significa che prima della distribuzione l’app è stata verificata Apple e ha superato vari controlli di sicurezza.

Apple ha aggiornato la documentazione per gli sviluppatori spiegando che a partire da macOS 10.14.5 le nuove applicazioni firmate con il Developer ID di Apple devono essere autenticate prima di poter essere avviate.

Il servizio di autenticazione di Apple è un sistema automatico per gli sviluppatori che scandaglia il software al fine di individuare contenuti malevoli e verifica problemi nella firma del codice. Se non ci sono problemi, il servizio di autenticazione genera un ticket che gli sviluppatori possomno integrare nel software da distribuire; il ticket è inoltre pubblicato online in modo che sia individuabile dal Gatekeeper (la tecnologia di macOS pensata per garantire che sul Mac vengano eseguiti solo software affidabili).

