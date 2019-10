Nonni e smartphone: Wiko propone la modalità semplificata di serie

Oggi il mercato degli smartphone è sempre più ricco di modelli: si spazia facilmente dai device ultra-tecnologici, perfetti per i veri geek, a quelli di più semplice utili.

In concomitanza con la Festa dei Nonni che in Italia si celebra ogni 2 ottobre, Wiko, il brand franco-cinese di telefonia, si è interrogato su quale fosse lo smartphone più adatto agli over 65 anni e, più genericamente, al target senior.

Qual è il primo aspetto da valutare? Sicuramente la facilità di utilizzo. Una caratteristica che è emersa chiaramente anche da un’analisi svolta da Nielsen per conto del brand. Se a guidare la scelta dei device a marchio wiko è infatti il rapporto qualità-prezzo, al secondo posto – come importante driver di acquisto – si posiziona proprio la semplicità di utilizzo.

Con il modello Y80, Wiko ritiene di essere riuscito a condensare alcune delle feature e caratteristiche tecnologiche più richieste insieme a un’interfaccia intuitiva. Il nuovo Y80 offre preinstallata la Simple Mode che consente di utilizzare lo smartphone in maniera ancora più facile: le applicazioni principali, le impostazioni selezionate, meteo, data, ora e i contatti preferiti sono visualizzati in un’unica schermata.

Tutto a portata di mano, senza l’incombenza di dover scorrere tra più schermate per rintracciare quella specifica impostazione, con la garanzia di caratteri più grandi e ben visibili.

Il dispoitivo garantisce massima maneggevolezza grazie al display HD+ da 5,99″ con formato widescreen 18:9 immersivo e bordi ridotti.

Lunghe chiamate con figli e nipoti, chat, foto, video, non saranno inoltre un problema. Y80 monta una batteria da 4000 mAh per assicurare un’autonomia di oltre una giornata di uso intensivo. Il dispositivo offre doppia fotocamera da 13MP + 2MP, è disponibile in 3 colori con finiture opache: Gradient Dark Blue, Gradient Bleen e Gold. Il prezzo di listino è di 100,00 euro ma su Amazon si trova a partire da 87,30 euro.