Halo torna grande con Unreal Engine 5

Pubblicità

Microsoft vuole far risorgere Halo con Unreal Engine 5. Dopo oltre un anno di voci riguardanti un possibile cambiamento di motore grafico, a seguito di una riorganizzazione ai vertici del team di sviluppo 343 Industries, tagli del personale e altri cambiamenti interni, finalmente pare esserci la svolta.

Come parte di questo cambiamento, 343 Industries verrà rinominata in Halo Studios, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del franchise. Il passaggio di Halo a Unreal Engine 5 è considerato il primo passo di una trasformazione che riguarderà non solo la tecnologia, ma anche la struttura, i processi e la cultura di Halo Studios.

Il team ha, infatti, precisato, che il cambiamento non riguarderà soltanto l’efficienza nello sviluppo, ma toccherà integralmente il modo in cui il team crea i giochi di Halo.

Il team di sviluppo, che in precedenza lavorava con il motore proprietario Slipspace Engine realizzato per Halo Infinite, passa ora a Unreal Engine 5, considerando che lo Slipspace era diventato nel tempo difficile da utilizzare, causando anche ritardi nello sviluppo dei nuovi titolo. Del resto, si tratta di un motore che, in alcune sue parti, è dato ad almeno 25 anni fa.

Con il cambiamento, spiega ancora il team di sviluppo, si cercheranno di offrire ai giocatori nuove interazioni ed esperienze, anche grazie alle possibilità offerte dal nuovo motore, incluse le funzioni per grafica e texture avanzate e come gli effetti di illuminazione di Unreal.

Ovviamente, il cambio di motore grafico e il cambio di nome dello studio stesso non significano l’arrivo imminente di un nuovo gioco di Halo. Attualmente, Halo Studios non ha fissato date di uscita né annunciato nuovi giochi del brand, ma il team sta lavorando a dei prototipi di Halo su Unreal Engine 5.

Questo progetto, chiamato Project Foundry, non è né un gioco né una demo tecnica, ma piuttosto uno strumento di ricerca e sviluppo, nonché una base per il futuro approccio del team nello sviluppo di giochi di Halo.

Il progetto include paesaggi dettagliati per i biomi di Halo, con livelli di dettagli per la vegetazione mai visti nei giochi precedenti della serie. Anche l’armatura del protagonista, Master Chief, è stata rimodellata in queste sequenze, confermando che Microsoft sta lavorando a una qualche forma di remaster di Halo: Combat Evolved.