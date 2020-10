Corsair HS60, ecco le cuffie con motore aptico che massaggiano la testa

Arriva Corsair HS60, la nuova cuffia over the air che vibra sulla testa, per massaggiarla durante l’ascolto musicale. Ecco come funziona questa funzione terapeutica.

La nuova cuffia da gioco include motori aptici sviluppati da Taction Technology, ed è stata creata con l’idea di offrire “un suono straordinario”, senza esagerare nel prezzo. Godono di un design, caratteristiche e tecnologia dei bassi unica, afferma Corsair.

Punti di forza secondo la società sono ​​comfort e qualità grazie ai padiglioni auricolari in memory foam e a driver audio al neodimio da 50 mm personalizzati, costruiti per durare grazie a strutture leggere e durevoli. Altresì, la cuffia gode di un microfono unidirezionale rimovibile con cancellazione del rumore che aiuta la voce a risultare forte e chiara. Si collegano al PC tramite USB, ed è completa di controllo del volume con feedback tattile per comode regolazioni audio.

Le cuffie si concentrano soprattutto sulla qualità dei bassi, migliorati grazie alla tecnologia Taction che migliora le frequenze di fascia bassa utilizzando il feedback tattile, e consentendo agli utenti di percepire i suoni durante il gioco. In combinazione con una coppia di driver audio al neodimio da 50 mm personalizzati le cuffie mirano ad offrire una qualità del suono superba.

Le cuffie da gioco Corsair HS60 Haptic sono disponibili su Amazon a 129,90 euro. Clicca qui per acquistarle.