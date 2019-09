Corsi professionali per aziende: Espero è anche a Roma

Corsi personalizzati per le aziende di Roma

Ascoltiamo le esigenze aziendali e se necessario ti mettiamo in contatto con uno dei nostri docenti in loco per un pre-assessment più tecnico:

raccontaci i tuoi obiettivi

incontra i nostri incaricati, al telefono o di persona

ricevi la nostra proposta su misura per la tua azienda

se ti interessa la proposta, ti trasmettiamo le competenze richieste

saremo a tua disposizione anche dopo il corso

I vantaggi di un corso personalizzato

Fai il corso dove vuoi:

presso le nostre sedi di Milano e Roma o presso la tua (purchè sia attrezzata adeguatamente).

Fai il corso quando vuoi: concordiamo date e orari più adatti alle necessità aziendali.

Partecipa da solo, con lezioni one to one, o in gruppo, per condividere l’esperienza con il tuo gruppo aziendale.

Ti seguiamo in itinere: durante il corso restiamo sempre in contatto; ascoltiamo il tuo parere sull’andamento delle lezioni, chiariamo i tuoi dubbi e ci adeguiamo alle esigenze emerse in aula.

Puoi finanziare la formazione: sono attivi diversi finanziamenti sia a livello regionale (Lombardia) che a livello nazionale (Fondi Interprofessionali, Form&Go).

Follow up dei corsi: verifichiamo la soddisfazione e l’efficacia della formazione anche a distanza di tempo.



Test di pre-assessment personalizzati, per individuare il livello più adatto.

Tutti i corsi sono disponibili anche a Roma, oltre che a Milano

Progettiamo e organizziamo formazione qualificata in molti ambiti.

Scegli quello più adatto alle tue esigenze:

Enti e aziende di Roma raccontano la loro esperienza formativa

Una banca di Roma ha deciso di creare videotutorial interni per aiutare dipendenti ed ex dipendenti ad accedere facilmente ad alcuni servizi loro riservati, per apprendere in modo veloce quali azioni compiere sulla piattaforma loro dedicata. Questo procedimento è stato reso possibile da un corso Espero di dieci giornate organizzato per sei risorse interne della banca: abbiamo organizzato una parte del corso per tre persone deputate alla creazione degli elementi grafici (con Photoshop e Illustrator), una parte per tre persone incaricate di realizzare l’assemblaggio dei videotutorial (con Premiere), e infine una parte per tutto il gruppo, per imparare ad assemblare le componenti e finalizzare la pubblicazione sulla piattaforma.

Il personale di un Ministero a Roma ha voluto perfezionare le tecniche di montaggio dei videotutorial destinati alla formazione interna del personale. Grazie a un corso Espero di tre giornate (Premiere) i tecnici che realizzavano i videotutorial sono riusciti a ridurre i tempi di realizzazione e a ottimizzare il metodo di lavoro.

Una Multinazionale di servizi al lavoro con sede a Roma ci ha chiesto di orientare i responsabili del reparto formazione sui fondamenti dell’instructional design. Dopo il corso Espero di due giornate presso loro sede sono riusciti a progettare autonomamente corsi in modalità elearning e laddove la complessità era eccessiva per loro hanno saputo rapportarsi con il loro abituale fornitore esterno con maggiore consapevolezza, e di conseguenza anche con maggiore redditività.