Microsoft Surface: svelate in anteprima le varianti con CPU ARM?

Microsoft ha in programma un evento per mercoledì 2 ottobre nel corso del quale è prevista la presentazione di nuovi prodotti. il “eaker Evleaks (Evan Blass) ha pubblicato alcune immagini con il rendering di vari dispositivi, incluso il Surface Pro 7 con l’USB-C al posto del Mini DisplayPor, nuovo dispositivo che dovrebbe integrare CPU di 10a generazione di Intel.

Il leaker lascia intendere che sarà presentata anche una linea di Surface con processori ARM, con design più sottile di quello visto finora per la linea Pro, pensato come un competitor di iPad Pro.

Oltre a Surface Pro 7, portatile Surface Laptop con display da 13,3″ e 15″ e Surface 2-in-1 basato su chipset Arm, sono previste anche altre non meglio precisate novità. Dai rendering la novità più evidente sembra essere la zona intorno alla tastiera, non in alcantara ma in metallo. Il Surface 2-in-1 con processore Arm sembra avere cornici meno spesse rispetto al Surface Pro 7, lo spessore sembra ridotto, e nelle foto appare anche una nuova Type Cover con l’alloggiamento per la Surface Pen.

Poche settimane addietro è circolata una voce che dava per scontato l’arrivo di prodotti anche con processori AMD e qualcuno ha parlato anche di una versione di Surface a doppio schermo (il leaker però non ha pubblicato nessuna foto con riferimento a questo tipo di dispositivo).

Secondo indiscrezioni da prendere con le molle, Microsoft potrebbe presentare anche Windows 10 Lite, versione alleggerita del sistema operativo che (almeno inizialmente) funzionerà esclusivamente con app dello store Microsoft, sulla falsariga di quanto possibile fare con Chrome OS.