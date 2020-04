Cuffie gaming e auricolari True Wireless, anche Xiaomi a partire da 12,79 euro

Nella speranza che presto si possa ripartire con il jogging senza limitazione e l’attività fisica all’aperto, ecco i consigli per acquistare un buon paio di auricolari True Wireless, che possano farvi compagnia durante le sessioni di allenamento. Per chi fosse ancora relegato in casa, non temete, ci sono anche le cuffie gaming in sconto su eBay.

Chi volesse spendere davvero poco, senza rinunciare alla qualità sonoro, ecco le Mini TWS, con Bluetooth 5.0, per una connessione stabile, e una lunga autonomia: ben 4 ore di riproduzione, che possono essere incrementate grazie al case di ricarica incorporato.

Ergonomiche e comode da indossare, propongono un pulsante multifunzione nell’auricolare, così da poter controllare musica e chiamate, senza dover tirare fuori dalla tasca il proprio cellulare.

In chiamata offrono la tecnologia CVC8.0 per la riduzione dei rumori di sottofondo, per poter così parlare anche all’aperto.

Costano appena 12,79 euro su eBay e si acquistano da qui.

Spendendo qualche euro in più si riuscirà a mettere le mani sulle ben note Xiaomi Redmi AirDots, le cui caratteristiche sono ormai note: auricolari in-ear con tecnologia wireless Bluetooth 5.0, due driver da 7.2mm con tecnologia DSP di riduzione del rumore attiva, una batteria da 40 mAh che garantisce fino a 4 ore di ascolto continuato che diventano 12 grazie alla batteria da 300 mAh integrata nella custodia, in cui riporle per la ricarica e che permetterà in totale di utilizzare le Xiaomi Redmi Airdots per 12 ore circa.

Il punto di forza di questa offerta è il prezzo: parliamo di soli 18,99 euro circa con spedizione gratuita, un costo irrisorio che rende questa offerta dedicata agli Xiaomi Redmi AirDots una delle migliori offerte di sempre su questo prodotto tecnologico.

Clicca qui per acquistarle.

Ultime, ma non ultime, le cuffie gaming KOTION EACHG G9600, dall’estetica aggressiva, quasi militare, naturalmente con microfono integrato. Sono progettate per offrire la massima compatibilità, non solo con PC e Mac, ma anche con le console tradizionali, come Xbox One, PS4 Pro, PS4, Nintendo Switch e altri dispositivi con ingresso da 3,5 mm.

Integrano un microfono regolabile ad alta sensibilità per chat in-game e online, e al loro interno ospitano un driver al neodimio magnetico da 40 mm ad alta precisione, che migliora la sensibilità dell’unità altoparlante.

Comode da indossare, le protezioni auricolari in spugna biologica proteica consentono di indossarle per un lungo periodo, risultando morbide e confortevoli.

Al momento si acquistano a 24,99 euro direttamente su eBay a questo indirizzo.