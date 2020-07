D-Link DAP-2662 e DAP-3666, gli access point su misura del programma WiFi4EU

D-Link punta all’espansione della rete WiFi anche nei luoghi pubblici. Lo si evince dall’annuncio di due nuovi access point, il DAP-2662 e il DAP-3666, compatibili con WiFi4EU per l’implementazione sia in ambienti esterni che in quelli interni e certificati PassPoint. Questo significa innanzitutto che sono basati sul protocollo Hotspot 2.0, perciò semplificano il processo di autenticazione nei punti di accesso e ne eliminano la necessità di farlo di nuovo quando ci si collegherà nuovamente.

Non solo: dopo aver effettuato l’accesso, il sistema è in grado di identificare le reti disponibili e di selezionarle automaticamente, offrendo quindi continuità nella connessione quando ci si sposta da un punto di accesso all’altro della stessa rete. Senza poi dimenticare che i dispositivi che godono di questa certificazione sono anche compatibili con il WPA3 Enterprise che assicura un elevato livello di crittografia dei dati (per altro gli admin hanno la possibilità di configurare i server RADIUS e di impostare il filtraggio degli indirizzi MAC).

La certificazione Passpoint è per altro uno dei requisiti fondamentali per partecipare al programma WiFi4EU, di cui fanno parte i nuovi Access Point Wireless AC1200 Wave 2 Dual-Band PoE e Outdoor PoE di D-Link. Si tratta di una iniziativa che mira a fornire ai cittadini e ai visitatori un accesso a Internet di alta qualità in tutta l’Unione Europea tramite hotspot Wi-Fi gratuiti in spazi pubblici quali parchi, piazze, uffici pubblici, biblioteche e centri sanitari.

Come dicevamo, l’azienda ha previsto due diversi modelli che vanno ad accontentare due esigenze ben specifiche. Per ambienti come edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, il DAP-2662 offre una connessione Wi-Fi a doppia banda veloce, sicura e gestibile centralmente. Il DAP-3666 offre invece una connettività wireless ad alta velocità in ambienti esterni come parchi e piazze, visto che è conforme allo standard IP68 resistendo perciò a polvere, sabbia, sporcizia e a condizioni atmosferiche estreme con temperature che vanno da -30°C a +60°C.

Grazie al supporto della più recente tecnologia 802.11ac Wave 2, entrambi gli access point offrono velocità wireless combinate fino a 1.200 Mbps e sono dotati della tecnologia MU-MIMO per garantire che più dispositivi possano accedere ai segnali Wi-Fi ad alta larghezza di banda in qualsiasi momento. Inoltre utilizzano il software gratuito di gestione della rete Nuclias Connect che permette di avere un unico punto di gestione dedicato e centralizzato per tutti gli access point con una rete WiFi4EU.

Entrambi i nuovi access point sono già in vendita anche su Amazon: D-Link DAP‑2662 costa all’incirca 160 euro mentre D-Link DAP‑3666 si compra per circa 300 euro.