D-Link porta il Wi-Fi 6 sui nuovi Covr Whole Home Mesh Wi-Fi

D-Link, noto anche nell’ambito della sicurezza domestica, porta il Wi-Fi 6 anche nei suoi nuovi Covr Whole Home Mesh Wi-Fi, in particolare sui nuovi sistemi Covr AX1800: COVR-X1862 e COVR-X1863, ossia in confezione da 2 e confezione da 3.

La società spiega che sono stati progettati per fornire una connettività senza interruzione in tutte le case, ormai colme di dispositivi, ottimizzati per supportare attività online, come lo streaming 4K, il VR gaming e le videochiamate.

Questi dispositivi D-Link sono dotati della tecnologia Wi-Fi 6 e offrono velocità Wi-Fi dual-band combinate fino a 1,8 Gbps, con tecnologia di crittografia WPA3 integrata. Come anticipato sopra, i pack sono in una soluzione da due o tre dispositivi, per fornire una copertura Wi-Fi rispettivamente fino a 420 mq e 600 mq. Per una copertura Wi-Fi più ampia, basta aggiungere altri Covr Point così da estendere la rete ininterrottamente.

I sistemi Covr AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 sono dotati di tecnologie MU-MIMO, OFDMA e BSS Colouring per aumentare la capacità e le prestazioni della rete. Permettono a più dispositivi di ottenere segnali Wi-Fi ad alta larghezza di banda simultaneamente, distribuendo i dati in modo efficiente. Inoltre, i sistemi utilizzano la tecnologia Smart Roaming, che analizza continuamente la forza del segnale wireless in tutta la rete e collega automaticamente i dispositivi al Covr Point con il segnale più forte.

Questi Covr possono essere controllati anche tramite gli assistenti Alexa e Google Assistant, e offrono parental control specifici, consentendo ai dispositivi di essere assegnati ai profili dei membri della famiglia, bloccando individualmente alcuni siti web o impostando programmi per l’accesso e lo spegnimento del Wi-Fi.

Caratteristiche D-Link AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6:

Wi-Fi 6 di ultima generazione

Rete Mesh con Smart Roaming

OFDMA e MU-MIMO

Smart Steering

Configurazione semplice

Parental Control

Rete espandibile

Il nuovo sistema è già disponibile su Amazon, potete acquistarlo a questo indirizzo.