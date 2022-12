Nikon NX MobileAir 1.1 è disponibile per iPhone e Android

Nital ha annunciato il rilascio della versione 1.1.0 di Nikon NX MobileAir, un’app per smartphone del marchio giapponese che consente di caricare le immagini scattate con le fotocamere digitali Nikon in un server FTP (File Transfer Protocol), senza la necessità di un computer. L’aggiornamento prevede nuove funzioni, ad esempio un algoritmo che utilizza l’apprendimento deep learning per analizzare le immagini.

Questo consente ai fotografi di applicare un filtro alle immagini in base a criteri specifici, quali i tipi di soggetto e le condizioni, consentendo di trovare rapidamente l’immagine desiderata. Ora è possibile regolare anche il rapporto di compressione JPEG e la dimensione dell’immagine, in caso di caricamento su un server FTP, ottenendo caricamenti più rapidi per migliorare il flusso di lavoro dalle riprese all’invio.

È disponibile un ulteriore supporto per l’esportazione di immagini in formato NEF (RAW) consentendo ai file JPEG e RAW supportati nella fotocamera o negli smart device di essere importati negli album dell’app NX MobileAir. Altre modifiche includono l’aggiunta alle impostazioni delle preimpostazioni IPTC personalizzate e una nuova funzione che impedisce di importare di nuovo le immagini eliminate in precedenza nell’app.

Inoltre, l’app è stata resa più intuitiva con le modifiche alla funzionalità e ai display, incluso il modo in cui vengono importate le immagini, nonché una funzione che sincronizza gli orologi della fotocamera e del dispositivo smart.

La versione di Nikon NX MobileAir per iPhone e iPad richiede iOS 14 o iPadOS 14, oppure versioni successive, e si scarica da questa pagina di App Store. Invece la versione per dispositivi Android si scarica da questa pagina di google Play Store. L’app si scarica gratis ma limita il numero di immagini che possono essere scaricate, vincolo che viene eliminato tramite acquisto in-app.

Le fotocamere compatibili, sono: Z 9, Z 7II, Z 6II, D6. L’utente delle fotocamere Nikon appena elencate deve assicurarsi di aggiornare il firmware della fotocamera all’ultima versione. È possibile farlo tramite computer e scaricando dal Nikon Download Center l’ultimo firmware della fotocamera.

