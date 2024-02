Da Juice iPhone ricondizionati da 339 euro

Per chi sta cercando un dispositivo o computer Apple a prezzo abbordabile i negozi della catena Juice Apple Premium Reseller, oltre che nello store Juice online, è disponibile l’usato Apple certificato, con garanzia Juice di 12 mesi.

Ogni prodotto viene controllato da tecnici certificati e testato accuratamente, non solo: tutte le riparazioni e le eventuali sostituzioni sono effettuate esclusivamente con batterie, display e altre componenti Apple sempre originali.

Juice garantisce tutti i prodotti usati o ex esposizione per 12 mesi dalla data di acquisto: chi lo desidera può estendere la garanzia per ulteriori 12 mesi in fase di acquisto. Tutti i prodotti usati vengono controllati e certificati: ogni prodotto segue un rigoroso controllo interno ed esterno e viene sottoposto a test di diagnostica Apple per verificarne eventuali anomalie. I controlli vengono eseguiti presso un Centro di Assistenza Autorizzato Apple da un tecnico certificato.

Qui di seguito alcuni esempi di iPhone ricondizionati e garantiti 12 mesi da Juice: iPhone 11 64GB ricondizionato Grado B a partire da 339 euro, iPhone 11 Pro 64GB ricondizionato Grado B a partire da 399 euro.

iPhone 12 Pro Max 128GB ricondizionato Grado B da 619 euro, iPhone 12 Pro 128GB ricondizionato Grado B a partire da 529 euro. Per i più attenti al budget iPhone SE seconda generazione 64GB ricondizionato Grado B a partire da 209 euro, iPhone 13 Pro 128GB ricondizionato Grado B da 679 euro.

Per tutti i dispositivi e computer Apple usati certificati Juice la percentuale di carica massima della batteria è sempre dell’85% o superiore. La confezione del prodotto usato può essere originale Apple o confezionamento Juice.

Tutti i Mac portatili usati (MacBook, MacBook Air, MacBook Pro) includono gli accessori per la ricarica del notebook. Tutti i Mac fissi usati (iMac, iMac Pro, Ma Pro) includono il cavo di alimentazione, tastiera e mouse usati. Mac mini include solo il cavo di alimentazione usato.

iPhone usati e iPad usati includono cavo e alimentatore usati o di altri marchi certificati Made for iPhone/Made for iPad. Tutti gli Apple Watch usati includono il cavo di alimentazione, che può essere usato o di altri marchi. L’alimentatore non è incluso. Naturalmente è sempre possibile aggiungere altri accessori in fase di acquisto.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.