Il Bluetooth di iPhone 15 va e viene

Se avete un iPhone 15 (la nostra recensione qui, per il Pro invece leggete qui) potreste riscontrare problemi quando utilizzate il Bluetooth: le due cose non sono necessariamente collegate ma non possiamo nascondere che i clienti afflitti da questo problema siano in aumento. Non ci sono ancora i numeri per parlare di #BluetoothGate, ma sono già diverse le segnalazioni pubblicate sul forum di supporto e apparse tra i commenti di alcuni blog a tema.

Cosa succede con il Bluetooth di alcuni iPhone 15

Il problema sembra riguardare soprattutto la disconnessione, che avverrebbe con frequenza e in maniera del tutto casuale. C’è a chi salta quando collega il telefono a CarPlay in auto, oppure al sistema di bodo per gestire una telefonata in vivavoce, cosa impossibile perché – dicono – la connessione salta dopo pochi secondi. Altri invece invece rilevano una instabilità simile quando usano iPhone 15 con un paio di cuffie oppure auricolari, AirPods compresi.

Dato che il telefono ha solo pochi mesi di vita, molti si sono chiesti se il problema non venisse invece dal dispositivo connesso all’iPhone, ma in tutti quei casi in cui è stato possibile effettuare la controprova collegando un iPhone di altra generazione (come nel suddetto caso di CarPlay, usando un iPhone 12) si è scoperto che i problemi emergono soltanto quando si usa iPhone 15 o altro modello della stessa generazione, Pro compresi.

Apple lavora alla soluzione

Al momento nessuna delle versioni di iOS 17 disponibili sembra risolvere il problema, nonostante Apple abbia dichiarato fin dall’inizio che sarebbe stato proprio un aggiornamento del sistema operativo a correggere il problema Bluetooth in alcuni iPhone 15.

I primi reclami sono apparsi in rete intorno al mese di ottobre 2023 e persistono ancora oggi con l’ultima versione disponibile, la 17.3.1 rilasciata l’8 di febbraio, quindi la versione di iOS che metterà fine al problema Bluetooth deve ancora essere rilasciata.

Come risolvere nel frattempo

C’è chi ha provato a riavviare o ripristinare il telefono, ma senza alcun successo. L’unico modo che sembra funzionare è quello di farsi sostituire il telefono presso un Apple Store, il che lascerebbe aperta anche l’ipotesi di un qualche malfunzionamento dovuto ad un problema hardware.

Non è comunque da escludere che Apple prima o poi trovi una soluzione definitiva apportando una modifica software specifica per gli iPhone 15 con problemi Bluetooth.

Se non altro, ora le batterie dei nuovi iPhone vanno a mille. Tutto quello che c’è da sapere sui 15/Plus in questo articolo; per 15Pro/Max invece qui.