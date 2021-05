Da Juice mega sconti su iPhone, iPad, Watch e Mac anche a rate

Ultimi giorni per approfittare dei mega sconti dei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, ideali per chi sta cercando un computer o un dispositivo Apple ma vuole anche risparmiare, inclusa la possibilità di pagare in piccole rate.

Le offerte Juice spaziano nell’intero catalogo dei prodotti di Cupertino, inclusi gli iPhone 12 di ultima generazione. Per esempio iPhone 12 si compra a partire da 879 euro, invece del prezzo di listino di 939 euro, con in più la possibilità di pagare in 10 rate da 87,90 euro, senza costi né interessi. Stesso discorso per iPhone 11 Pro che è proposto a partire da 799 euro, un risparmio di ben 399 euro sul prezzo originale di listino di 1.189 euro: anche in questo caso è possibile pagare in 10 rate da 79,90 euro.

Ottimi sconti anche su Apple Watch Serie 5 che i negozi Juice e anche lo store Juice online propongono a partire da 399 euro invece di 569 euro: chi sceglie di pagare a rate può metterlo subito al polso pagando 10 rate da solamente 39,90 euro.

Tanti sconti Juice anche per i Mac con processori Intel, qui di seguito riportiamo solo alcune delle offerte disponibili: sono tutte visibli nel sito Juice. MacBook Pro 13” con processore Intel da 2,4GHz, 8GB di RAM e SSD da 256GB costa 1.749 euro invece di 2.099 euro: si può comprare in 10 rate da 174,90 euro. iMac Retina 27” 5K, con processore intel da 3,1GHz, 8GB di memoria RAM e SSD da 256GB costa 1.849 euro invece del prezzo di listino di 2.049 euro: chi desidera lo può acquistare in 10 rate da 184,90 euro.

Infine ricordiamo che da Juice sono disponibili sconti anche per iPad Pro di penultima generazione. Il modello da 11 pollici Wi-Fi da 512GB costa 1.119 euro invece di 1.231 euro, oppure in 10 rate da 111,90 euro, mentre iPad Pro 2020 da 12,9 pollici, Wi-Fi da 512GB, costa 1.379 euro invece di 1.451 euro, oppure in 10 rate da 137,90 euro sempre senza costi né interessi.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.