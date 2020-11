Tutti gli accessori MagSafe per iPhone 12 su Apple Store online

Nello stesso momento in cui Apple ha avviato i preordini per iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max, arrivano sulle pagine Apple Store online anche nuovi accessori MagSafe per iPhone 12. Tra i più interessanti e attesi anche la custodia a tasca MagSafe in pelle per iPhone e iPhone 12, che al momento viene indicata come “in arrivo” al prezzo di 149 euro.

La custodia a tasca MagSafe in pelle per iPhone 12 e 12 Pro protegge l’iPhone senza modificarne lo stile e permette di utilizzarlo senza una cover che ne appesantisca il design, semplicemente estraendolo dalla custodia ogni qual volta lo si debba utilizzare. E’ realizzata in pelle pregiata, conciata con procedure speciali, e Apple la descrive come morbida al tatto e in grado di migliorare con il passare del tempo: l’utilizzo fa acquistare alla cover una particolare patina naturale. Ovviamente, aderisce perfettamente alle curve dell’iPhone, proteggendolo da graffi e cadute senza appesantirne il profilo. Propone anche una tasca interna in cui è possibile alloggiare una carta di credito o un documento, ed è corredata anche da un pratico laccetto che permette di avere sempre il telefono a portata di mano.

La cover è compatibile con l’alimentatore MagSafe per ricaricare al volo l’iPhone in wireless, senza doverlo estrarre dalla cover.

Apple tiene a specificare che la pelle è un materiale naturale e che per questo nel tempo può mostrare grinze e segni, o formare una patina, proprio come succede alle cinture. Inoltre, da tenere in considerazione, Apple specifica che gli accessori MagSafe possono lasciare una leggera impronta sulla custodia.

Al momento non è ancora disponibile all’acquisto, ma è presente sulle pagine ufficiali a 149 euro, in diverse colorazioni.

Sempre con l’inizio preordini iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max, Apple ha reso disponibili su Apple Store online anche le custodie in pelle per tutte i nuovi terminali. Sono disponibili in cinque colorazioni: Blu Baltico, Sole California, Cuoio, Nero e Rosso e in tre dimensioni diverse: una per iPhone 12 e iPhone 12 Pro, una versione per iPhone 12 Pro Max infine un’altra per iPhone 12 mini. Tutte sono proposte al prezzo di 65 euro da questa pagina di Apple Store online con consegna in un solo giorno lavorativo.



Infine anche MagSafe duo compare per la prima volta su Apple Store online. La base di ricarica wireless si ripiega in due per dimezzare gli ingombri per il trasporto ma, una volta aperta, permette di ricaricare in contemporanea sia iPhone 12 che Apple Watch. È presentata in questa pagina di Apple Store online al prezzo di 149 euro, ma per il momento non risulta ancora disponibile: Apple non ha annunciato una data esatta di inizio disponibilità.

