Da KKmoon il kit con 4 video camere IP per mettere in sicurezza casa a 60€

Se siete alla ricerca di un mezzo per implementare la sicurezza dimestica, sappiate che non dovrete far altro che rivolgervi ad un kit di camere IP, in grado di registrare quel che accade tra le mura, e fuori, 24 ore su 24. In offerta, al momento, quello KKmoon, che contiene 4 camere e l’NVR a soli 62,89 euro, con uno sconto del 62%. Clicca qui per acquistare.

Il kit di videocamere di sicurezza in questione offre 4 camere, tutte in grado di registrare in Full HD, dunque 1080P, con incluso l’ NVR. Si tratta di un kit studiato per esterni, quindi impermeabili e in grado di supportare la visione notturna, per proteggere casa anche al buio, o in condizioni di scarsa illuminazione.

Naturalmente, si tratta di un kit a controllo remoto, che permette di visionare il flusso video di quello che accade in casa anche da smartphone o PC, quando si è lontani da casa. Le camere sono dotate di antenne WiFi doppie, per avere un segnale più forte.

Godono di funzione PIR, quindi in grado di registrare i movimenti rilevati, e inviare una notifica push di allarme ai propri smartphone collegati. E’ possibile impostare anche diverse modalità di registrazione, da quella manuale a quella programmata, da quella che registra in base ai movimenti, a quella che offre funzione di allarme.

E’ possibile utilizzare un HDD SATA da 3,5 pollici per registrare il flusso video, disco che non è incluso nel kit in vendita. Utilizzano e supportano il protocollo di rete UPnP, SMTP, PPPoE, DHCP, e l’NVR gode di interfaccia USB2.0 , Ethernet RJ-45 10 a 100Mbps, oltre al protocollo WiFi 802.11b /g/n. Come già anticipato, è possibile controllare il flusso delle camere anche da app Android e iOS.

Quanto a caratteristiche tecniche, implementano un sensore di immagine CMOS a colori da 1/4″, con tecnologia Mega Pixel 1.0MP e Risoluzione 1280 x 720. Si fregiano di lente da 4mm, e su ciascuna sono installati 3 led per la visione notturna.

Ciascuna telecamere è certificata IP66, e ha dimensioni pari a 6.5 x 6.5 x 17cm, con un peso per ciascuna di circa 325 grammi.

Solitamente l’intero kit avrebbe un costo di 160 euro, ma al momento lo si porta a casa con spedizione gratuita a 62,89 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.