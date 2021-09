Office 2021 arriva il 5 ottobre

Gli utenti di Office che non vogliono versioni in abbonamento potranno acquistare per i propri Mac e PC una licenza “perpetua” di Office 2021 a partire dal 5 ottobre.

I clienti aziendali e governativi che acquistano licenze a volume possono già ottenere la licenza Office LTSC (Long Term Servicing Channel) pensata per ambiti enterprise e che garantisce cinque anni di supporto.

Microsoft non ha ancora specificato i prezzi delle varie licenze per la sua suite da ufficio utilizzabile senza abbonamento, ma aveva precedentemente annunciato che il prezzo non sarebbe cambiato: la versione 2019 Family and Student per Office 2019 è attualmente venduta con prezzi che partono da 99,99 euro su Amazon (versione utilizzabile su 1 PC o su 1 Mac). Microsoft ha distribuito ad aprile di quest’anno un’anteprima della nuova versione Mac a organizzazioni e aziende.

La futura versione di Office non includerà il client Skype for Business (app che potrà essere scaricata dal Download Center di Microsoft) ma includerà di serie l’app Microsoft Teams, per l’accesso alla piattaforma di comunicazione e collaborazione unificata della Casa di Redmond.

Il 5 ottobre è la data scelta da Microsoft anche per il rilascio di Windows 11. Da quel giorno, l’aggiornamento gratuito a Windows 11 inizierà a essere disponibile per i PC Windows 10 idonei, mentre i PC preimpostati con Windows 11 inizieranno a essere disponibili per l’acquisto.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con tutto quello che c’è da sapere su Office per Mac e le eventuali alternative.