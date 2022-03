Da Tuya il sensore smart di umidità e temperatura ad appena 14 euro

Tuya è un brand ormai noto nel panorama degli accessori per la casa smart, e nel tempo è riuscito ad attirare molta clientela per aver unito qualità a prezzi contenuti. In questo caso vi proponiamo il sensore di umidità indoor, questa volta smart, e che dunque si collega ad internet, risultando anche compatibile con gli assistenti vocali Google e Alexa. Si acquista da circa 14 euro direttamente a questo indirizzo.

Si tratta di un piccolo dispositivo che rileva la temperatura e il grado di umidità in casa, e che riesce anche a dialogare con altri dispositivi smart presenti in casa, come ad esempio i condizionatori, così da poter automatizzare alcune funzioni, incrementando il livello di benessere e comfort all’interno della propria abitazione.

Tra i suoi vantaggi anche quello dei consumi energetici veramente bassi, che consentono di massimizzare l’autonomia del device, che grazie alle tre pile AA (non incluse), può arrivare anche a 12 mesi di utilizzo. Al suo interno, un sensore di alta precisione, che riesce a individuare rapidamente e con precisione trovare la temperatura e i cambiamenti di umidità. Il dispositivo funziona in abbinamento con l’app Tuya, disponibile gratis sia su App Store che su Google Play, grazie alla quale potrà essere controllato anche a distanza, per avere sempre sott’occhio le informazioni su umidità e temperatura presenti in casa.

Il sensore Tuya gode di un pratico schermo LCD, che visualizza dinamicamente i valori in tempo reale. E’ possibile tramite app impostare alcune notifiche, per ottenere ad esempio vari allarmi quando la temperatura registrata in casa è al di fuori dei parametri pre impostati.

Tra le altre funzioni fornisce anche la visualizzazione dell’ora e della data, il tutto in dimensioni davvero contenute, pari a 60x 65 x 25mm.

Potete acquistare il sensore Tuya in offerta speciale cliccando direttamente a questo indirizzo.