Da Xiaomi TV 70 pollici: prezzo imbattibile, ma non c’è troppo da gioire

Nella giornata di ieri il sub brand di Xiaomi, Redmi, non ha presentato soltanto i nuovi Redmi Note 8 e 8 Pro, ma anche una TV da ben 70 pollici, che certamente sfiderà quelle in cantiere di OnePlus e Honor. Ecco alcuni dettagli, anche se purtroppo vederla in Italia sarà pressoché impossibile, non almeno al prezzo indicato in presentazione.

Lu Weibing, CEO di Redmi, ha rivelato la prima TV del marchio, insieme a Redmi Note 8 e Note 8 Pro durante l’evento di ieri a Pechino. La smart TV dell’azienda prenderà il nome di Redmi TV 70 “, una TV 4K da 70 pollici alimentata da un processore Amlogic di sesta generazione con 2 GB di RAM, 16 GB di spazio di archiviazione e WiFi dual-band 2.4G / 5G. Purtroppo non supporterà l’HDR, ma eseguirà la decodifica HDR a livello di chipset.

Proporrà le classiche funzioni di una smart TV, ma a livello di assistenti vocali è presente soltanto Xiaomi XiaoAI, con zero utilità per l’utente italiano: la TV non sembra essere indirizzata al nostro mercato.

Quanto ai prezzi annunciati, ricorda anche engadget, Redmi TV 70 pollici costerà in Cina 3.799 RMB, ossia 530 dollari circa. Il pre ordine inizierà il 10 settembre prossimo, in concomitanza con la presentazione di iPhone 2019. Mentre è facile che i Redmi Note 8 arrivino in Italia, poche speranze sembrano esserci per la TV. O almeno, non a quel prezzo.