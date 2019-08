SSD 2TB SanDisk Extreme, risparmiate alla grande: 309€ su Amazon

Cinquanta euro di sconto sui migliori prezzi Internet. Ecco quanto risparmiate scegliendo di comprare su Amazon il SSD SanDisk Extreme da 2 TB, un disco esterno compatibile con tutti i computer anche con porta Type-C e capace di offrire interessanti opportunità di utilizzo, proposto dal venditore on line a solo 309 euro.

Questo accessorio l’abbiamo presentato diverse volte. Come spiega SanDisk è un HD leggero da mettere in borsa o magari anche in tasca. In questa versione è dotato di un “paraurti” in gomma ed è sigillato per resistere ai getti d’acqua e alla polvere; i vostri dai sono quindi al sicuro dai danni che potrebbero provenire da gocce, vapori, spruzzi, getti d’acqua. Come tutti gli altri SSD, non teme cadute o urti. Tutto quello lo rende adatto ad un uso in viaggio, ad esempio per un fotografo oppure per chiunque voglia avere a disposizione un sistema di archiviazione a prova di incidente.

È veloce ( 50 MB/s in lettura) e trattandosi di un disco Type-C è adatto a tutti i computer Windows e Mac con questo tipo di porta. Se avete un vecchio computer privo di ora Type-C nella confezione trovate anche un cavo da Tipo C a Tipo A. Funzionerà pertanto correttamente con modelli di PC e Mac odierni e con modelli precedenti e futuri.

Questo disco nel taglio da 2 TB sul mercato “fisico” oggi non costa normalmente intorno ai 450 euro, presso alcuni venditori on line potete trovarlo intorno ai 370 euro. Su Amazon lo scorso autunno quando veniva scontato in particolari occasioni, come il Black Friday, veniva proposto a a 460 euro e ancora qualche settimana fa costava intorno ai 380 euro. Invece oggi è sceso a 309 euro un ribasso che vale almeno 70 euro rispetto ai prezzi medi più bassi del mercato

Su Amazon la versione da 1TB a 199,99 euro. La versione da 500 GB, che per qualcuno potrebbe anche essere sufficiente, costa 110,99 euro In tutti e due i casi si tratta di ottime offerte.