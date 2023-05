Dal 26 luglio 2023 Apple chiude Il mio streaming foto, come salvare le immagini

Il servizio Il mio streaming foto chiuderà il 26 luglio 2023. Lo riferisce Apple in un documento di supporto. Molti non hanno probabilmente mai sentito parlare di questa funzionalità, arrivata nel 2011 con iCloud e pensata per sincronizzare automaticamente le 1000 foto più recenti (o degli ultimi 30 giorni) con tutti i dispositivi iOS, macOS e Apple TV. Il Photo Stream di iCloud è stato in seguito sostituito da Foto di iCloud, permettendo di accedere alla propria libreria da qualsiasi dispositivo in qualunque momento.

La differenza tra Photo Stream di iCloud e Foto di iCloud è che il primo sistema non ha bisogno di spazio su iCloud, mentre il secondo intacca lo spazio di archiviazione e quindi è facilissimo esaure lo spazio disponibile, soprattutto se abbiamo i soli 5 GB di spazio di archiviazione che Apple offre per default.

Da questa estata, spiega Apple, i nuovi caricamenti di foto su Il mio streaming foto dai dispositivi si interromperanno.

Tutte le foto caricate sul servizio prima del 26 giugno 2023 rimarranno in iCloud per 30 giorni dalla data di caricamento e saranno disponibili sui dispositivi in cui Il mio streaming foto è attualmente abilitato. Entro il 26 luglio 2023, non saranno più presenti foto in iCloud e il servizio verrà chiuso.

Apple spiega ancora: “Le foto presenti in Il mio streaming foto sono già archiviate su almeno uno dei tuoi dispositivi, quindi finché hai il dispositivo con i file originali non perderai nessuna foto durante questo processo. Se una foto che desideri non è già nella libreria di uno specifico iPhone, iPad o Mac, assicurati di salvarla nella libreria su quel dispositivo”.

Come salvare le foto attualmente presenti in Il mio streaming foto

Se le foto attualmente in Il mio streaming foto non sono già presenti nella nostra libreria, è possibile salvarle sul dispositivo:

Su iPhone, iPad o iPod touch

Aprire Foto e toccare Album. Toccare Il mio streaming foto > Seleziona. Toccare le foto che desideriamo salvare, quindi il pulsante Condividi > Salva immagine.

Su Mac

Aprire l’app Foto, quindi l’album Il mio streaming foto. Selezionare tutte le foto non attualmente nella propria libreria di foto che si voglono salvare. Trascinarle dall’album Il mio streaming foto nella libreria.

Lo scorso anno Apple ha previsto una novità con la Libreria foto condivisa su iCloud, funzionalità che consente di condividere foto e video con fino ad altre cinque persone, permettendo a più persone di collaborare alla raccolta.