Ma quale No Iva? Lo sconto di Amazon su iPhone 13 e iPhone 14 è molto meglio

Altro che No IVA. Se si vuole risparmiare su iPhone oggi si deve andare su Amazon. ll grande rivenditore on line propone infatti massicci sconti, spesso superiori al classico sconto IVA che si vede da altre parti, su due modelli dello smartphone Apple: iPhone 14 (incluso iPhone Plus) e iPhone 13.

I ribassi sono massicci. Si va dal 18%, che è appunto il No Iva praticato su altri siti, fino al 22% che è largamente sopra in termini di sconto.

L’offerta è importante perché parliamo di due telefoni che probabilmente al momento rappresentano il punto di massimo equilibrio tra prezzo e prestazioni nella gamma Apple.

Di iPhone 13 (recensito qui) e di iPhone 14 (recensito qui e qui) abbiamo già detto tutto. iPhone 13 è stato lanciato nel 2021, iPhone 14 lo scorso anno.

Tutti e due sono ancora in vendita e condividono larga parte delle componenti tanto da poter essere considerati quasi identici. iPhone 14 di fatto come punto di vantaggio ha il rilevamento incidenti e la connessione cellulare di emergenza.

Ovviamente sul piatto iPhone 14 mette anche la versione Plus che ha uno schermo da 6,7 pollici, perfetta per chi cerca un telefono che offre la massima superficie possibile per navigare o vedere film.

Se avete dubbi su quale dei due faccia al caso vostro abbiamo un articolo dettagliato che mette a confronto iPhone 14 e iPhone 13 e vi aiuta nella scelta.

Qui di seguito vi elenchiamo tutti gli iPhone 13 e iPhone 14 in sconto con prezzo e percentuale di ribasso