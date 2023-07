Dasung presenta il monitor da 25 pollici eInk tutto a colori e wireless

Un monitor da 25 pollici non è una novità. Certamente non a colori, neanche con lo schermo eInk, cioè realizzato con una tecnologia di microsfere a bassissimo consumo e riposanti per gli occhi. È la combinazione dei tre fattori però ad essere una notizia. Ed è quello che è stato fatto da Dasung.

Arriva il monitor Paperlike Color

Dasung Tech, l’azienda cinese che sta ridefinendo la categoria dei monitor con i suoi prodotti eInk, ha presentato su Indiegogo il suo nuovissimo Paperlike Color, il primo monitor eInk a colori al mondo da 25,3 pollici con risoluzione 3200 x 1800 pixel. Il Dasung Paperlike Color rappresenta un cambiamento radicale nel modo con il quale vediamo solitamente applicata la tecnologia eInk: c’è chi ha parlato di una nuova era di display eInk a colori, ma più semplicemente qui sottolineiamo che si tratta di prodotti che presentano più di un aspetto innovativo e la cui qualità, se dimostrerà di essere su strada al livello delle promesse, lascerà un segno sul mercato.

Con questo tipo di apparecchi per la prima volta gli acquirenti di tutto il mondo hanno la possibilità di godere di immagini con colori vibranti, molto simili a quelle degli schermi LCD tradizionali, ma che ricordano hanno come per magia la consistenza e i vantaggi della carta da stampa a colori.

Una vita per l’eInk

Dasung Tech, come sappiamo, ha da tempo deciso di investire per innovare nel settore specifico degli schermi eInk e il fatto di utilizzare uno schermo Paperlike Color di queste dimensioni è solo una parte dell’innovazione. Infatti, ci sono anche altri aspetti del nuovo prodotto che risultano piuttosto interessanti in generale e che sfruttano le sue caratteristiche, come vedremo tra un attimo.

Con 9 anni di esperienza nel campo degli eInk professionali ad alta frequenza di aggiornamento, Dasung ha realizzato la nuova tecnologia Turbo High Refresh Rate, combinata con il filtro Dasung X-Color, che offre una visualizzazione molto più fluida dei normali schermi eInk. Ora è possibile vedere delle stesse immagini di alta qualità e senza interruzioni che si trovano negli schermi LCD tradizionali, salvaguardando gli occhi e con un’esperienza visiva innovativa in ambiti molto diversi. Uno schermo di questo tipo è perfetto per lo studio, per l’intrattenimento e per il lavoro.

Kaleido 3 e la luce

L’innovazione maggiore dell’apparecchio è infatti quella dello schermo eInk a colori. L’apparecchio è dotato di uno schermo Kaleido 3 Color E-ink da 25,3 pollici, con un rapporto di 16:9, che presenta 4096 colori e offre una sorprendente risoluzione 3K ad altissima definizione. Dasung non ha comunicato la frequenza di refresh che è comunque inferiore a quella di un monitor LCD tradizionale. Ma la “stabilità” della definizione è invece paragonabile alla stampa a colori di riviste o giornali. Questo monitor, secondo Dasung, offre un’esperienza visiva che viene definita “straordinaria” e “vibrante”, e soprattutto che ridefinisce il regno dei display che non fanno male agli occhi. L’innovativa tecnologia Dasung X-Color Filter migliora infatti il contrasto dei colori, la luminosità, la chiarezza del testo e gli effetti dinamici del colore, migliorando nettamente l’esperienza visiva e senza “sparare” elettroni negli occhi di chi utilizza il monitor.

I monitor eInk devono essere illuminati. E questo non fa eccezione: c’è una luce frontale di alta qualità e di grandi dimensioni che illumina in maniera lo schermo, facendo risaltare la vivacità del display eInk a colori. Dasung Paperlike Color permette di cambiare facilmente la temperatura del colore e di regolare la luminosità in base alle proprie preferenze, soddisfacendo una vasta gamma di scenari visivi con comandi intuitivi che consentono la massima facilità d’operazione.

Schermi senza fili

Le innovazioni presentate dal monitor eInk Dasung Paperlike Color non si fermano però al materiale di cui è fatto lo schermo. C’è anche un’altra funzionalità, ottimamente integrata, che si presenta molto interessante: è la funzionalità wireless oltre alle connessioni tradizionali di tipo HDMI, DP e Usb Type-C.

Grazie infatti alle due tecnologie di trasmissione wireless MiraCast e AirPlay, è possibile collegare senza problemi lo schermo a più dispositivi, compresi computer e smartphone. La trasmissione dual-band 2.4G+5G secondo l’azienda permette una latenza minima e segnali video stabili, assicurando un’esperienza visiva molto fluida ed eliminando il bisogno di cavi e creando uno spazio di lavoro privo di ingombri. Inoltre, essendo dotato di altoparlanti a doppio canale, lo schermo è capace di riprodurre anche il suono stereo con una qualità elevata.

Sul mercato

Dasung Paperlike Color è disponibile in due versioni: l’edizione “Dark Knight”, caratterizzata da un elegante esterno completamente nero che diminuisce il contrasto ai bordi e attorno allo schermo, esaltando i contenuti del display, e l’edizione “Curved Screen”, realizzata utilizzando il processo di stampaggio del metallo unibody, che mostra una texture metallica di alto livello. L’edizione “Curved Screen” vanta una curvatura ampia, che offre un angolo di visione più ampio e avvolgente. Il profilo ultrasottile, di soli 8 millimetri nel punto più sottile, ne accentua ulteriormente il design e l’eleganza.

Questa tecnologia, su questa scala e con questo livello di attenzione ai dettagli, non era presente. Unire lo schermo a colori eInk con un funzionamento wireless di fabbrica, compatibile con le due piattaforme più diffuse (tra cui quella Apple) è molto interessante. Il Paperlike Color offre agli utenti di PC/Smartphone/iPad un’alternativa vivace e rispettosa degli occhi rispetto ai monitor tradizionali. Elimina efficacemente la luce blu e lo sfarfallio causato dagli schermi LCD, offrendo un display simile alla carta che si prende veramente cura degli occhi. Posizionato come una delle innovazioni hardware più significative di questi ultimi anni, il Dasung Paperlike Color è destinato a lasciare un segno nel modo in cui interagiamo con la tecnologia e, soprattutto, a salvaguardare i nostri occhi nell’era digitale.

Disponibile per il momento in una campagna su Indiegogo, il prezzo dei due modelli non è stato ancora annunciato.