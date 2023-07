Aggiornamento PS5 beta aggiunge supporto a Dolby Atmos, SSD da 8TB e tanto altro

A breve PS5 potrebbe ricevere nuove funzionalità: Sony ha annunciato un nuovo aggiornamento software beta per PS5 con supporto Dolby Atmos, ulteriori componenti di accessibilità e una maggiore capacità di archiviazione SSD M.2.

L’aggiunta del supporto Dolby Atmos permetterà di utilizzare l’audio 3D PS5 di Tempest 3D AudioTech su qualsiasi dispositivo HDMI compatibile con Dolby Atmos, come l’home theater o la soundbar. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, la beta aumenta il limite dell’SSD M.2 a 8GB, offrendo quindi maggior spazio di archiviazione per i giochi.

Funzioni di accessibilità

Non è tutto. L’aggiornamento include due importanti funzionalità di accessibilità, tra cui la possibilità di aggiungere un secondo controller per assistenza durante il gioco. E’ possibile provare questa opzione quando si usa un controller DuelSense Edge o un controller classico: saranno disattivate funzioni come il sensore di movimento e il feedback aptico; oppure si potrà utilizzare un controller di terze parti supportato da PS5.

Tuttavia, non è possibile utilizzare il DuelSense Edge come secondo controller. Sony ha anche introdotto l’opzione di attivare gli effetti del feedback aptico durante il gioco con uno dei controller DualSense o il controller PS VR2 Sense.

Ancora, Sony sta cercando di cambiare il modo in cui le persone interagiscono nei giochi, aggiungendo un pulsante “join” accanto al nome del proprio amico nel caso in cui stia giocando.

Inoltre, con questo nuovo aggiornamento è possibile invitare persone alle ai propri party senza aggiungerli a un gruppo esistente o senza dover formare un nuovo gruppo.

La beta sarà disponibile per alcuni utenti di PS5 negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Germania, in Giappone e in Francia. Queste funzionalità dovrebbero essere disponibili per tutti gli utenti entro qualche mese.

