Apple prepara un grande rinnovo per iPad Pro 2024

Nelle sue numerose anticipazioni sui futuri piani di Apple, Mark Gurman è certo che per questo 2023 arriveranno novità iPad limitate, per lo più aggiornamenti nelle specifiche hardware principali, al contrario Apple sta già lavorando per un importante rinnovo di iPad Pro 2024 che è già previsto fin da ora con specifiche tecniche e design completamente aggiornati.

Più precisamente il giornalista statunitense prevede un “anno leggero” in generale per la famiglia iPad 2023, nel quale non bisogna aspettarsi “nulla di degno di nota” per iPad Pro, così come per iPad base (qui i dettagli dell’ultimo modello 2022), iPad mini e iPad Air.

L’assenza di novità di rilievo non significa che Apple non introdurrà versioni aggiornate dei principali modelli nel 2023, ma per le novità tecnologiche più consistenti occorre attendere iPad Pro 2024, previsto per ora in arrivo in primavera.

Anche diverse altre fonti e anticipazioni puntano nella stessa direzione. iPad Pro 2024 è previsto con processore Apple Silicon M3, per la prima volta nella gamma iPad è atteso uno schermo OLED , infine sembra sarà rivisto anche il design.

Nella newsletter Gurman non offre indicazioni sul futuro design, ma secondo altri leaker potrebbe addirittura abbandonare lo storico design con chassis unibody in alluminio per adottare un telaio con retro in vetro, almeno in parte, anche per rendere possibile la ricarica senza fili.

Tra i lavori in corso emersi nella anticipazioni anche l’interesse di Apple nel portare la ricarica MagSafe in iPad Pro 2024, con una soluzione simile a quella già impiegata in iPhone. Da tempo circolano anche indicazioni di Apple al lavoro su iPad Pro con schermi ancora più grandi di quelli attuali, fino a 14” e anche 16”, ma per il momento non è chiaro se Apple introdurrà questi nuovi formati di display con iPad Pro 2024.

L’ultimo iPad Pro 2022 svelato a ottobre mette a disposizione chip Apple Silicon M2, lo stesso dei Mac e tecnologia Wi-Fi 6E: i dettagli in questo articolo di macitynet. Apple sta anche lavorando sulla nuova tecnologia display micro LED che dovrebbe debuttare in apple Watch 2025.