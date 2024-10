Napoli Milan gratis su DAZN, come vederla

Pubblicità

Napoli Milan sarà una partita storica. No, non abbiamo la palla di vetro per ipotizzare cosa accadrà in campo, ma ci riferiamo al fatto che verrà trasmessa in streaming in chiaro, gratuitamente, senza necessità di un abbonamento. Non accadeva dal 1996 che una partita del campionato di Serie A venisse trasmessa gratuitamente in chiaro.

Martedì 29 ottobre, alle ore 20:45, il big match tra Milan e Napoli verrà offerto senza alcun costo, visibile su DAZN. si tratta di un evento storico per il calcio italiano, anche perché la partita è da considerare “di cartello”.

L’ultima volta era accaduto il 13 aprile 1996, con Juventus Sampdoria, in scena allo Stadio Delle Alpi. Questa novità segna un momento storico, reso possibile grazie al pacchetto “Try and buy” che DAZN ha incluso nei diritti TV, garantendo la trasmissione gratuita di alcune partite selezionate fino al 2029.

L’iniziativa prevede la possibilità di trasmettere in chiaro un massimo di cinque partite su 380 a stagione, quindi è possibile aspettarsi altri incontri visibili in chiaro. Per l’occasione, la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, mentre Diletta Leotta seguirà il prepartita in collegamento dal campo a partire dalle 19:45.

Come vedere Napoli Milan gratis

Per accedere alla visione gratuita della partita sarà sufficiente registrarsi a DAZN: basta inserire il proprio indirizzo e-mail sul sito ufficiale, senza necessità di abbonamento, per seguire la partita in diretta sia su TV che su dispositivo mobile.

Per registrarsi da computer o dispositivo mobile potete accedere a questa pagina del sito DAZN, selezionare Milan-Napoli dalla home page e inserire la e-mail. Per registrarsi da Smart TV, invece, sarà sufficiente aprire l’app DAZN sulla TV, selezionare “Guarda Gratis”, scansionare il QR Code con il cellulare e inserire la propria e-mail.

DAZN consiglia di completare la registrazione in anticipo e di aggiornare l’app per evitare problemi di accesso, dato che la visione gratuita sarà disponibile fino a un massimo di circa due milioni di utenti.

