De Light è il kit luce tutto in uno per foto, streaming e creatori

De Light è il kit tutto in uno che potrebbe fare la felicità di tutti i vlogger all’ascolto, ma risulta utile, oltre che a tutti i creatori di contenuti online, anche per videochiamate e videoconferenze, fotografia, video digitale e altro ancora. Approdato su Kickstarter, è la prima luce e supporto per streaming tutto in uno, facile da usare e salvaspazio, che si presenta come una piccola scatola portatile che, all’occorrenza può essere montata in pochi semplici passaggi.

L’accessorio ha tutto ciò di cui si ha bisogno per avere la giusta illuminazione, flessibile e versatile per adattarsi ai contenuti che si vogliono realizzare. Questo permetterà al creatore di contenuti di muoversi con un piccolo box, da montare all’occorrenza, senza essere vincolato a un carico pesante come presa di corrente, fili, stand e dock separate, potendo utilizzare De Light sul desktop, sul pavimento o, persino in treno o sui mezzi.

Integra tutti gli elementi essenziali per l’illuminazione, con un LED principale, due pali telescopici e supporti per smartphone. E’ realizzato in materiale resistente ma leggero, si ripiega per un facile trasporto con una lunghezza e larghezza di 21,3 cm e 6,4 cm , con un peso di circa 2kg.

La luce di De Light può essere regolata gradualmente sia nella temperatura del colore, che nella luminosità, per trovare la giusta combinazione. La temperatura del colore di De Light può essere regolata su tre livelli: la fascia bassa è 3000K, la media è 4500K e una fascia alta è 6000K. Quanto all’intensità della luminosità, De Light propone cinque livelli su una scala tra 1.900 lm e 10.000 lm, e a una distanza di 22 cm la luminosità percepita dall’occhio umano è di 310 lux, 530 lux, 750 lux, 970 lux e 1200 lux.

De Light viene fornito con un telecomando che si collega in modalità wireless allo smartphone tramite Bluetooth, in modo da poter regolare luminosità, colore, e gestire l’otturatore, a distanza.

Al momento De Light ha già raggiunto l’obiettivo di finanziamento necessario per iniziare la produzione, sebbene manchino 29 giorni alla fine della campagna. E’ possibile assicurarsene una unità a 75 dollari, circa 62 euro, il 29% in meno del prezzo di vendita, con le spedizioni che dovrebbero partire ad agosto 2021. Clicca qui per contribuire al progetto.