Display ASUS ProArt, pronta la garanzia premium: dura cinque anni

Asus ha da poco annunciato un’estensione di garanzia per i monitor ProArt della serie PA e PQ acquistati e registrati in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Il periodo totale di copertura è stato esteso di due anni, arrivando così a ben cinque anni di garanzia complessivi.

I display ProArt provati dalla nostra redazione all’IFA di Berlino e ad alcuni eventi Asus sono progettati per i creatori di contenuti che lavorano in ambito professionale e prosumer: perciò tutti quelli che ad esempio si occupano di produzione di film, design 3D, fotografia digitale ma non solo. Ogni display ProArt è pensato per offrire una qualità dell’immagine di livello professionale – soprattutto dal punto di vista della precisione del colore, così da permettere una fedele riproduzione di quelli che erano i progetti immaginati – grazie all’implementazione delle più recenti ed avanzate tecnologie disponibili per questa categoria di prodotto.

Per esempio i display ProArt di Asus integrano la nuova specifica DisplayHDR 1.1, il primo standard completamente aperto del settore che delinea una specifica definizione per quanto riguarda la qualità in output dell’high-dynamic-range (HDR). Solo di recente formalizzato dalla Video Electronics Standards Association (VESA), il DisplayHDR 1.1 assicura ai creator che utilizzano i display ProArt rigorosi standard di prestazione, anche per quanto riguarda luminosità e gamma di colori.

Da qui la spinta per creare il marchio ProArt in casa Asus, il cui scopo è appunto quello di migliorare il potenziale di immaginazione dei professionisti. Questo impegno significa abbracciare tecnologie come la retroilluminazione a mini LED, la tecnologia ASUS Smart HDR con Dolby Vision, HLG HDR e altre ancora.

Come dicevamo chi si affida a questi schermi Asus ProArt gode già di una lunga garanzia di tre anni, ma a partire dal 5 maggio chi acquista e poi registra un monitor della serie ProArt Display PA o PQ in EMEA beneficerà di un’ulteriore garanzia di due anni, estendendo la copertura totale a cinque anni, in modo da avere una tranquillità in più per un periodo di tempo maggiore.

Anche i modelli ProArt Display PA o PQ acquistati a partire dal 1 gennaio 2020 possono beneficiare di questa estensione di garanzia di due anni, previa registrazione: cliccate qui per consultare tutti i dettagli sul nuovo programma di garanzia quinquennale.