Microsoft sfoggia i primi giochi per Xbox Serie X e fanno paura, il video

Se volete avere un’idea di cosa offrirà la prossima generazione videoludica, ecco un filmato dei primi giochi per Xbox Series X, la console di prossima generazione della multinazionale di Redmond in arrivo entro fine anno. Tra i tanti, c’è anche un primo trailer per l’atteso Assassin’s Creed Valhalla.

Il video che vi proponiamo poco più in basso mostra circa 30 minuti tra trailer e gameplay dei prossimi giochi Xbox Series X in arrivo, tra cui Dirt 5 e Madden NFL 21. Lo stream include, ancora, trailer per Scorn di Ebb Software, per lo sparatutto spaziale Chorus e il futuristico sparatuttto in prima persona Bright Memory Infinite.

Inoltre, tra i giochi Xbox Series X mostrati anche l’avventura rompicapo Call of the Sea, The Medium (un gioco horror del team dietro Blair Witch del 2019) e lo sparatutto cooperativo Second Extinction – Turok 2020. Ancora, potrete ammirare in azione, seppur per pochi minuti, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 e Yakuza: Like a Dragon (aka Yakuza 7) infine anche l’atteso Assassin’s Creed Valhalla.

Vale la pena notare che tutti quelli mostrati sono giochi di terze parti. Per poter osservare qualche prodotto made in Microsoft, come Halo Infinite, si dovrà attendere lo stream Xbox 20/20 di luglio. Nel frattempo, il filmato in alto saprà comunque saziare la vostra sete di next gen.

Nei filmati colpisce l’incredibile livello della grafica, ricca di dettagli, effetti di illuminazione in tempo reale e super particolareggiata anche nelle azioni più concitate, in grado di restituire ai titoli un effetto altamente realistico, tanto che osservando alcune sequenze si ha l’impressione di osservare un film o le riprese dal vivo di una corsa reale e non un videogioco per console da salotto.

Tra le specifiche Xbox Series X di punta i processori personalizzati Zen 2 e anche i processori grafici GPU con architettura RDNA, quindi sia CPU che GPU sono progettati e forniti da AMD. La combinazione permette alla console Microsoft di nuova generazione in arrivo entro la fine di quest’anno di erogare una potenza di calcolo di ben 12 teraflop. Almeno stando alle specifiche sulla carta svelate finora, la potenza hardware e di calcolo della prossima console Microsoft sembra superare agevolmente le specifiche della nuova Playstation 5 in arrivo da Sony.

