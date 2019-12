Disponibile Final Cut Pro X 10.4.8

In concomitanza alla possiiblità di ordinare i Mac Pro aggiornati, Apple ha aggiornato Final Cut Pro X, software che sfrutta appieno la potenza del nuovo Mac Pro e l’esperienza di visualizzazione con l’alta gamma dinamica di Apple Pro Display XDR.

Nelle note che accompagnano l’update, Apple indica:

• Risolto un problema che potrebbe portare alla comparsa di artefatti sullo schermo sui sistemi con schede grafiche Nvidia per cui è stata attivata la preferenza di accessibilità per ridurre le trasparenze

• Risolto un problema che impediva ai file multimediali di essere visualizzati nel browser della libreria di Foto quando si utilizzava Final Cut Pro su macOS Catalina

• Risolto un problema per cui Final Cut Pro a volte caricava il progetto sbagliato nella timeline

• Risolto un problema per cui le miniature non si aggiornavano quando si eseguiva la scrematura di titoli, generatori e transizioni nel browser

• Migliorata la stabilità durante la condivisione

• Migliorata la stabilità durante la scrematura dei file multimediali nel browser

• Migliorata l’affidabilità quando si lavora con file multimediali Sony XAVC

• Migliorata l’affidabilità quando si importano ed esportano sottotitoli CEA 608

FinalCut Pro 10.4.78 è disponibile sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per i clienti esistenti e a €329,99 per i nuovi utenti. Anche Motion 5.4.5 e Compressor 4.4.6 sono disponibili sul Mac App Store come aggiornamenti gratuiti per i clienti esistenti e a €54,99 ciascuno per i nuovi utenti.