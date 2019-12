WD Blue SN550, l’SSD che viaggia a 2.400 megabyte al secondo

Western Digital annuncia la nuova unità WD Blue SN550 NVMe SSD che è in grado di offrire una velocità quattro volte superiore allo stesso modello con standard SATA. Questo nuovo dispositivo della famiglia WD Blue, così come qualsiasi altro SSD NVMe orientato alle prestazioni, è stato progettato appositamente per coloro che producono contenuti in quanto consente di lavorare in maniera più agile e veloce.

Sia che ci si trovi a lavorare con video in 4K/8K, documenti pesanti o applicazioni che richiedono un uso intenso dello spazio di archiviazione, questi ambienti digitali chiedono prestazioni elevate, affidabilità, durabilità e capacità che l’NVMe riesce a fornire.

Secondo Forward Insights, si prevede che tale standard rappresenterà più del 75% degli storage venduti nel segmento dei PC entro il 2021. Nello specifico la nuova unità WD Blue SN550 NVMe SSD è progettata per rispondere alle esigenze dei processori Quad Core nelle applicazioni professionali e di gaming più spinte.

Come dicevamo questa unità può raggiungere velocità quattro volte superiori rispetto alle più veloci unità Western Digital con standard SATA, viaggiando nell’ordine dei 2.400 MB al secondo. Ciò offre una migliore esperienza di elaborazione in multitasking e con le applicazioni che richiedono risorse elevate e che devono affrontare carichi di lavoro impegnativi.

A queste caratteristiche si aggiunge un aggiornato design termico che consente prestazioni del computer superiori e prolungate durante un uso intenso.

WD Blue SN550 NVMe SSD è disponibile con capacità a partire da 250GB fino a quella maggina di 1TB in un fattore di forma M.2 2280 ed è accompagnato da una garanzia limitata di 5 anni. Al momento è disponibile negli Stati Uniti presso un selezionato numero di rivenditori, venditori on-line, system integrator e sul WD store ma sarà presto acquistabile anche su Amazon.it.

