Disponibile l’app dell’Ordine degli avvocati di Trieste

Presso il Palazzo di Giustizia del Foro Ulpiano, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati l’Avv. Alessandro Cuccagna e il Consiglio al gran completo hanno presentato l’App ufficiale realizzata in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre, specializzata nell’editoria giuridica tradizionale e digitale per i professionisti.

Tutti gli avvocati e i praticanti triestini da oggi hanno a disposizione un nuovo strumento che consentirà di svolgere al meglio le pratiche quotidiane. Un tool presentato come in grado di “proiettare” l’utente “in una dimensione digitale all’avanguardia tra gli Ordini in Italia e del territorio del Friuli Venezia Giulia”.

Nell’App confluiscono contenuti e funzioni sia del sito dell’Ordine sia di Giuffrè Francis Lefebvre, per offrire all’avvocato informazioni di servizio ma anche aggiornamenti sulle novità legislative e giurisprudenziali.

Ogni news può essere consultata in tempo reale e, per non perdersi ultime novità, scadenze e appuntamenti, è possibile attivare il sistema di alert e di notifica automatico. L’App, scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Google, presenta un’interfaccia di semplice uso, consultabile facilmente dallo smartphone, grazie al menu a tendina e scorrimento laterale.

Giuffrè Francis Lefebvre mette a disposizione dei professionisti iscritti all’Ordine i contenuti dei suoi quattro codici firmati di diritto civile, diritto penale, procedura civile e procedura penale. Grazie alla sincronizzazione con la banca dati DeJure, l’aggiornamento èarriva in concomitanza ala pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della novità legislativa.

Per rendere reperibili le informazioni più importanti, un riquadro evidenzia le principali novità giurisprudenziali riferite all’articolo in consultazione. DAll’app è consultabile avvocati.it la versione mobile del portale di aggiornamento Giuffrè Francis Lefebvre dedicato all’avvocato.

Da questa sezione sono accessibili news sul mondo giuridico e la professione forense, e lo strumentario, raccolta di tool per agevolare l’avvocato nella sua professione.

Il requisito minimo su iPhone/iPad è iOS 12 o seguenti. L’app “pesa” 27,5MB.