Disponibile l’update a macOS 10.15.3

Apple ha rilasciato la versione definitiva dell’update che porta macOS Catalina alla versione 10.15.3. Questo aggiornamento arriva a 49 giorni di distanza dall’arrivo dell’update alla versione 10.15.2 e a oltre due mesi dalla presentazione ufficiale del nuovo sistema.

Apple spiega che l’update a macOS 10.15.3 (build 19D76) “migliora la stabilità, l’affidabilità e le prestazioni del Mac ed è consigliato a tutti gli utenti”.

In dettaglio, l’aggiornamento include i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

Ottimizza la gestione della gamma per i livelli di grigio bassi su Pro Display XDR per i flussi di lavoro SDR quando si usa macOS.

Migliora le prestazioni durante l’editing di video a stream multipli per i video 4K con codifica HEVC e H.264 su MacBook Pro (2019) da 16 pollici.

Otre che come update da scaricare selezionando “Aggiornamento software” dalla specifica sezione nelle Preferenze di Sistema, l’update a macOS 10.15.3 è disponibile anche come download separato dal sito Apple (opzione comoda per aggiornare più Mac, senza bisogno di avviare il download dell’update su più macchine).

macOS Catalina è disponibile come aggiornamento software gratuito per i Mac prodotti a partire dalla metà del 2012.